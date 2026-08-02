La reconocida chef, Fernanda Fuentes, se encontró con Vozinha en el avión rumbo a Chile.

Colo Colo ya cuenta las horas para recibir a Vozinha, quien este domingo emprendió rumbo a Chile para concretar su llegada después de varias semanas de incertidumbre en torno a su fichaje.

El arquero de la selección de Cabo Verde, tomó un vuelo desde Madrid con destino a Santiago y durante el trayecto protagonizó un inesperado encuentro que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La reconocida chef chilena Fernanda Fuentes, quien alcanzó gran popularidad por su participación como jurado de MasterChef Chile, se encontró con el portero en el avión y no dudó en compartir el momento con sus seguidores.

La foto de Vozinha que sorprendió a los hinchas de Colo Colo

“¡Qué me dicen! Con el mismísimo Vozinha”, escribió la chef en una fotografía que posteriormente publicó en sus historias de Instagram.

El registro se dio justo cuando el guardameta finalmente se dirige a Chile para sumarse al cuadro albo, luego de que durante los últimos días surgieran dudas respecto a su incorporación.

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Vozinha había tenido que resolver algunos problemas personales en Portugal, lo que generó incertidumbre sobre su arribo. Sin embargo, eso quedó atrás y el futbolista primero viajó hasta España para posteriormente abordar el vuelo con destino a nuestro país.

El arquero embarcó en Madrid cerca de las 07:30 horas y su llegada a Santiago está programada para esta jornada.

De acuerdo con el itinerario entregado por Colo Colo a los medios de comunicación, Vozinha aterrizará en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez cerca de las 20:30 horas.

Pero ojo, el nuevo refuerzo del Cacique no utilizará las puertas principales del terminal internacional, para evitar aglomeraciones y resguardar su llegada, será trasladado por la zona de proveedores del aeropuerto.

@ferfuentescardenas en sus historias de Instagram

En resumen…