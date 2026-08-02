Para pelear con Vozinha: la U ficha de sorpresa a arquero que es la gran promesa de Colombia

El cuadro azul en silencio cierra acuerdo y Gabriel Castellón tendrá competencia para el cierre de la temporada 2026.

Mientras todos en el país están revolucionados con la llegada de Vozinha a Colo Colo, Universidad de Chile también está haciendo ruido, y fuerte, en el mercado de fichajes.

Los azules ya presentaron a Gonzalo Reyna como refuerzo; además acordaron con el volante argentino Tobías Reinhart; y ahora tienen lista la contratación del arquero colombiano Jordan García.

El periodista César Merlo, especialista en el mercado de pases, informó que Azul Azul tiene un acuerdo con el portero de 21 años, cuyo pase pertenece a Club Léon de México.

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Jordan García llega a pelear el puesto con Gabriel Castellón en la U

Jordan García es un meta colombiano de 21 años, quien se formó en Fortaleza y luego recaló en León, elenco que lo manda a préstamo a Chile para liberar un cupo de extranjero.

“El portero de 21 años, Jordan García, concluye su etapa en el Club León tras confirmarse su transferencia a la Universidad de Chile. Las directivas de ambas instituciones pactaron una cesión temporal por 6 meses, que incluye una cláusula exclusiva para prolongar el vínculo por un año adicional según los objetivos cumplidos”, señaló el portal Soy Fiera.

Jordan García llega al fútbol chileno. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

“El movimiento responde a la necesidad de la escuadra mexicana de liberar una plaza de jugador no formado en México para incorporar un atacante antes del cierre de registros”, agregó el citado medio.

Jordan García viene a pelear el puesto con Gabriel Castellón, quien bajó su rendimiento en la temporada 2026 y ha sido criticado por su cometido en los últimos encuentros.

Jordan García viene con poca continuidad, porque en el pasado Torneo de Clausura de la Liga MX apenas jugó tres partidos con la camiseta de León.

En síntesis

Jordan García es el nuevo arquero de Universidad de Chile tras acordar su fichaje.

es el nuevo arquero de tras acordar su fichaje. El portero de 21 años llega cedido por 6 meses desde Club León.

llega cedido por desde Club León. El futbolista colombiano llega a competir por el puesto con Gabriel Castellón.

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