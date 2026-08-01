El capitán del Romántico Viajero recibió una noticia que lo complica en medio de días agitados.

Universidad de Chile vive momentos de mucha incertidumbre fuera de la cancha y Marcelo Díaz se ha visto salpicado por temas dirigenciales. Ahora recibe una pésima noticia de parte de Fernando Gago.

La semana en el CDA ha estado marcada por la formalización a Michael Clark debido a su implicancia en el Caso Sartor y las supuestas irregularidades en la compra del club en el año 2021. Esto ha hecho reflotar unas declaraciones de Carepato.

Díaz sufre en U. de Chile

Cuando Clark dejó la presidencia de Azul Azul en abril de este 2026, Díaz aseguró que este directivo había “ordenado la casa”. Días después, la PDI llegó a allanar las oficinas del CDA en el marco de la investigación contra el directivo. Las palabras del capitán envejecieron muy mal.

ver también La decisión de Fernando Gago por las salida de Franco Calderón y Javier Altamirano en U de Chile

“Lo que pasó en abril es lo que sigo sosteniendo y sigo pensando, y sigue aconteciendo acá en el club. Deportivamente no tenemos ningún problema. Yo siempre habló desde lo deportivo, porque es lo que me corresponde hablar“, intentó aclarar esta semana Carepato.

Más allá de este problema fuera de la cancha, en el terreno de juego Díaz suma inconvenientes. Resulta que durante todo el 2026 no ha logrado encontrar regularidad. Ha sufrido con su físico y también, por la poca consideración de los entrenadores. Ahora Fernando Gago le da un nuevo golpe.

Díaz no tiene días felices en U. de Chile. Imagen: Photosport

De acuerdo a lo que indica Emisora Bullanguera, el capitán de Universidad de Chile no fue citado para el duelo ante Huachipato. No se ha informado de alguna lesión y esta decisión correspondería netamente a criterios deportivos de parte de Gago.

El Romántico Viajero se medirá contra los Acereros este domingo 2 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El Bulla está obligado a ganar luego del triunfo de Colo Colo ante Everton, ya que los Albos ahora les sacaron 15 puntos de ventaja en la Liga de Primera.