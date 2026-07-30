“La verdadera aura”: La burla de Coquimbo Unido tras papelón de Colo Colo con Vozinha

El Cacique anunció con bombos y platillos la llegada del portero de Cabo Verde, pero este jueves se anunció que su fichaje está más lejano que nunca.

Un duro traspié enfrenta Colo Colo en el mercado de fichajes. El Cacique anunció el pasado 25 de julio la llegada de Josimar José Évora Dias. El portero más conocido como Vozinha, llegó a acuerdo con los albos y se transformó en la gran contratación para Fernando Ortiz.

Luego del gran Mundial que realizó con Cabo Verde, el portero de 40 años desató la alegría entre los hinchas que se ilusionaron con su llegada al Estadio Monumental.

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“Bienvenido. Te esperamos en el Estadio Monumental”, anunció Colo Colo en sus redes junto con una imagen de la cabellera del jugador. De inmediato el posteo en Instagram sumó más de 1,4 millones de me gusta.

Pero con el paso de los días el tema fue cambiando y este jueves se puso definitivamente color de hormiga. Esto porque Vozinha no llegó en el vuelo que se esperaba está noche y su fichaje se pone en duda. Si hasta se especula que tiene un nuevo ofrecimientos desde Marruecos.

Coquimbo se burla del traspié de Colo Colo con Vozinha

La fallida llegada de Vozinha a Colo Colo de inmediato desató los comentarios en redes sociales. Pero lo más llamativo fue el cruce de Coquimbo Unido.

Es que el cuadro pirata aprovechó de subir al columpia a los albos con una publicación similar a la que hicieron del jugador de Cabo Verde. Pero ahora enfocados en su máximo ídolo Diego “Mono” Sánchez.

“Campeón Liga de Primera, Supercampeón Supercopa, Finalista Copa de la Liga, Clasificado a 8vos de Final de la CONMEBOL Libertadores, 8 Penales atajados en instancias decisivas y 3 goles anotados”, comenzó la publicación aurinegra.

Pero la guinda de la torta vino después. “La verdadera AURA está en Coquimbo”, anunciaron con la imagen del “Mono”, al igual que hizo el Cacique con Vozinha. La publicación superó las 3 mil reacciones en Instagram y desató las risas por la nueva farra de ByN en el mercado de fichajes.