Surgen nuevas versiones en torno al portero de Cabo Verde luego que no tomará su vuelo rombo a territorio nacional en las últimas horas.

Colo Colo vive horas tensas a la espera de que Vozinha llegue por fin a Chile para integrarse al club. Pese a que se planeado que durante la tarde de hoy jueves el llegara al aeropuerto de Pudahuel, lo cierto es que nunca tomó el vuelo que lo traería desde Portugal.

¿Lo más complejo? Que los rumores ya apuntan a que la operación estaría caída, sobre todo porque se habla de otra oferta que una de las sensaciones del pasado Mundial 2024 tendría sobre la mesa para dejar tirado al Cacique.

Sin embargo, en el Popular siguen esperando por su arribo, algo que podría materializarse en los próximos días luego que desde el entorno del propio arquero enviarán un mensaje de paz al pueblo albo.

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El entorno de Vozinha da nuevas fechas para que llegue a Colo Colo

De acuerdo a información entregada por AS Chile, desde el entorno de Vozinha dejaron en claro que la operación por el jugador para nada estaba caída. Es más, aseguran que todo esta complicación por el viaje se trata de un problema de papeles que ha costado resolver.

“No viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería… Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado”, señalaron al mencionado medio.

Vozinha viene de ser uno de los jugadores sensación del último Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, apuntaron a la nueva fechas para que el meta por fin peda viajar a Chile. “Estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo”, declararon.

Así las cosas, este fin de semana aparece como la fecha límite para que el portero de Cabo Verde pueda llegar a suelo nacional para así integrarse al Cacique, todo esto con un hermetismo total en el club.

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En síntesis