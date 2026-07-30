La llegada del arquero africano al cuadro albo se sigue atrasando y surgen muchas dudas acerca de su arribo al Cacique.

Vozinha. Ese nombre se repite hasta el cansancio en los medios de Chile y el mundo, porque el arribo del arquero de Cabo Verde al país se ha demorado, por lo que surgen dudas por su fichaje en Colo Colo.

Primero se dijo que iba a llegar el martes, luego el miércoles, posteriormente el jueves por la mañana, tras ello el jueves en la noche. Finalmente, el africano no ha tomado ningún vuelo para Santiago.

Las informaciones van y vienen, por lo que los hinchas de Colo Colo están muy dudosos y no saben si el portero que fue ratificado para el elenco popular por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, va a viajar al país.

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¿Vozinha llegará o no a Colo Colo?

Hay claridad de que Vozinha no llegará este jueves a Chile, sin embargo, desde el círculo cercano del caboverdiano le dijeron a As que la operación sigue en pie y que no ha tomado un vuelo para Santiago por problemas con sus documentos.

“No viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería… Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado”, señaló la fuente al citado medio.

La llegada de Vozinha a Colo Colo sigue firme. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Además, el cercano a Vozinha ratificó que se unirá en las próxima horas a Colo Colo: “estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo“.

Vozinha aún no llega a Chile, sin embargo, desde su entorno ratifican que no hay problemas y que se pondrá en el corto plazo la camiseta amarilla del puntero de la Liga de Primera.

En síntesis

El arquero Vozinha retrasó su llegada a Colo Colo por problemas en su documentación.

retrasó su llegada a Colo Colo por problemas en su documentación. La extranjería de Cabo Verde se tramita en Portugal , demorando el viaje a Santiago.

, demorando el viaje a Santiago. El entorno del jugador planea su viaje a Chile para este viernes o domingo.