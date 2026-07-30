Aníbal Mosa explicó el potente argumento que tiene el Cacique para desistir del fichaje del iquiqueño que milita en el América de México.

En este mercado de fichajes han sido varios los nombres que se vincularon a Colo Colo y uno de ellos fue Víctor Dávila, quien actualmente pertenece al América de México. Es más, desde tierras aztecas se hablaba de las grandes posibilidades que tenía el iquiqueño de volver a Chile.

Aunque había un problema de mucha importancia: recién estará disponible en septiembre u octubre luego de una seria lesión que sufrió con las Águilas en marzo de este año. En ese contexto, después de una reunión de directorio, el presidente de Blanco y Negro sacó la voz con fuerza.

Lo hizo para cerrarle totalmente las puertas del Monumental a Dávila. Al menos por ahora, más allá de que el foco en este mercado invernal de fichajes también está en 2027 y las competencias a disputar durante la campaña venidera. Pero Aníbal Mosa fue tajante.

Así salió Víctor Dávila el día de la lesión que lo hizo pasar por el quirófano. (Manuel Velasquez/Getty Images).

“No estamos pensando en traer jugadores lesionados a que se vengan a recuperar a Colo Colo”, afirmó el empresario de origen sirio y máximo accionista de ByN. Precisamente, lo que habría pasado en caso de que el Cacique hubiese concretado el fichaje del atacante formado en las inferiores de Huachipato.

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Mosa le baja el pulgar a Víctor Dávila en Colo Colo

Por el momento, las posibilidades de ver a Víctor Dávila con la camiseta de Colo Colo se esfumaron por completo. “Eso está absolutamente descartado”, manifestó Aníbal Mosa, mandamás y máximo accionista de la concesionaria que controla el destino de los albos.

Víctor Dávila no llegará al Cacique durante 2026. (Rodrigo Oropeza/Getty Images).

Dávila no ha sido el único jugador ligado al América de México que suena fuerte en el Cacique. Aunque el otro que cumple esa condición es un exjugador de aquel club, donde fue dirigido por Fernando Ortiz. Sabido es que el Tano quiere tenerlo nuevamente.

Las referencias son para Diego Valdés, otra negociación que se muy difícil de concretar. De hecho, el volante ofensivo ya debutó con Vélez Sarsfield en el Clausura del fútbol argentino. Y más allá del gesto que se reveló que piensa hacer, resignar una cifra millonaria para salir libre, todavía no ha ocurrido nada.

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