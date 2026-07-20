El delantero irrumpe entre las opciones que tiene el Cacique para reforzarse de cara a lo que queda de campaña. En México dieron los detalles.

Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno y tiene a un tapado para la segunda rueda. El Cacique busca refuerzos en ataque y hay un nombre que no estaba en los planes de nadie que comienza a sonar: Víctor Dávila.

El delantero que milita en el América es la sorpresa que tiene la dirigencia para reforzar el equipo de Fernando Ortiz. Pero lo que más llama la atención es que todo esto aparece cuando el jugador está terminando su recuperación de una terrible lesión.

Y es que en marzo pasado, el atacante de 28 años tuvo un grave problema en el ligamento cruzado de su rodilla derecha que lo ha mantenido sin jugar. Una situación que desde ya genera dudas y que lo instala como una alternativa que genera polémica entre los hinchas.

Colo Colo busca la fórmula para fichar a Víctor Dávila desde México

En Colo Colo sorprenden a todos con una de sus opciones para reforzarse de cara a la segunda parte del 2026. Víctor Dávila se mete en los planes del Cacique una vez más y con chances de que se concrete, según revelaron en la prensa mexicana.

Víctor Dávila suena en Colo Colo pese a estar lesionado en el América. Foto: Getty Images.

Fue el periodista de TUDN, Javier Rojas, quien soltó la bomba. “Está lesionado, recordarán de esa terrible lesión que sufrió ante Necaxa el torneo pasado. La intención, bueno todavía le falta en su recuperación, es cederlo. Colo Colo se había mostrado muy interesado antes de la lesión por llevarlo, dirigido por el Tano Ortiz, por el Chato Rodríguez su auxiliar (ayudante), y están negociando que pueda recuperarse allá (en Chile) y tener minutos”, señaló.

En esa misma línea, el comentarista y ex jugador del América, Carlos Reinoso, explicó cómo toma esto el cuadro mexicano. “Colo Colo lo tiene como opción de préstamo, no de compra y están en eso. Al América sí le interesa porque no lo tiene registrado en el plantel de este torneo”.

ver también Mele trae problemas a Colo Colo: obligado a sacar un extranjero para la segunda rueda del 2026

El interés de Colo Colo en Víctor Dávila no es nuevo y ahora podría por fin conseguirlo. “Días antes de que sufriera esa desafortunada lesión, estuvo muy fuerte la posibilidad de que fuera a Colo Colo”, añadió el periodista.

“Las gestiones fueron muy importantes por parte del Tano Ortiz y de la directiva (del Cacique), pero no se dio, ya se había caído cuando fue ese partido contra Necaxa y se lesiona”, sentenció.

Encuesta¿Te gustaría ver a Víctor Dávila en Colo Colo? ¿Te gustaría ver a Víctor Dávila en Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Colo Colo suma un nombre más a su lista de posibles refuerzos. Víctor Dávila entra en la carrera por reforzar al Cacique, aunque aún en recuperación de un problema que lo dejaría al margen por lo menos de la primera parte del segundo semestre.

Los números de Víctor Dávila en América

Víctor Dávila se mete entre las opciones que maneja Colo Colo después de haber disputado un total de 60 partidos oficiales con el América. En ellos aportó con 13 goles y no tuvo asistencias en los 2.645 minutos que estuvo dentro de la cancha.

ver también Jordhy Thompson a Colo Colo: revelan la razón que frena el retorno del extremo al Monumental

En resumen, Colo Colo y Dávila