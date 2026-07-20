Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno y tiene a un tapado para la segunda rueda. El Cacique busca refuerzos en ataque y hay un nombre que no estaba en los planes de nadie que comienza a sonar: Víctor Dávila.
El delantero que milita en el América es la sorpresa que tiene la dirigencia para reforzar el equipo de Fernando Ortiz. Pero lo que más llama la atención es que todo esto aparece cuando el jugador está terminando su recuperación de una terrible lesión.
Y es que en marzo pasado, el atacante de 28 años tuvo un grave problema en el ligamento cruzado de su rodilla derecha que lo ha mantenido sin jugar. Una situación que desde ya genera dudas y que lo instala como una alternativa que genera polémica entre los hinchas.
Colo Colo busca la fórmula para fichar a Víctor Dávila desde México
En Colo Colo sorprenden a todos con una de sus opciones para reforzarse de cara a la segunda parte del 2026. Víctor Dávila se mete en los planes del Cacique una vez más y con chances de que se concrete, según revelaron en la prensa mexicana.
Víctor Dávila suena en Colo Colo pese a estar lesionado en el América. Foto: Getty Images.
Fue el periodista de TUDN, Javier Rojas, quien soltó la bomba. “Está lesionado, recordarán de esa terrible lesión que sufrió ante Necaxa el torneo pasado. La intención, bueno todavía le falta en su recuperación, es cederlo. Colo Colo se había mostrado muy interesado antes de la lesión por llevarlo, dirigido por el Tano Ortiz, por el Chato Rodríguez su auxiliar (ayudante), y están negociando que pueda recuperarse allá (en Chile) y tener minutos”, señaló.
En esa misma línea, el comentarista y ex jugador del América, Carlos Reinoso, explicó cómo toma esto el cuadro mexicano. “Colo Colo lo tiene como opción de préstamo, no de compra y están en eso. Al América sí le interesa porque no lo tiene registrado en el plantel de este torneo”.
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El interés de Colo Colo en Víctor Dávila no es nuevo y ahora podría por fin conseguirlo. “Días antes de que sufriera esa desafortunada lesión, estuvo muy fuerte la posibilidad de que fuera a Colo Colo”, añadió el periodista.
“Las gestiones fueron muy importantes por parte del Tano Ortiz y de la directiva (del Cacique), pero no se dio, ya se había caído cuando fue ese partido contra Necaxa y se lesiona”, sentenció.
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Colo Colo suma un nombre más a su lista de posibles refuerzos. Víctor Dávila entra en la carrera por reforzar al Cacique, aunque aún en recuperación de un problema que lo dejaría al margen por lo menos de la primera parte del segundo semestre.
Los números de Víctor Dávila en América
Víctor Dávila se mete entre las opciones que maneja Colo Colo después de haber disputado un total de 60 partidos oficiales con el América. En ellos aportó con 13 goles y no tuvo asistencias en los 2.645 minutos que estuvo dentro de la cancha.
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En resumen, Colo Colo y Dávila
- El “tapado” desde México para el ataque: Colo Colo sorprendió en el actual mercado de fichajes al poner en su radar a Víctor Dávila. Según reveló la prensa mexicana, el “Cacique” busca conseguir un préstamo con el América, club que ve con buenos ojos cederlo para que sume minutos, ya que no fue inscrito para el torneo azteca.
- El gran factor de duda: Su grave lesión: La posible llegada del delantero de 28 años genera debate entre los hinchas albos. Dávila se encuentra en la etapa final de recuperación tras sufrir una terrible rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha el pasado mes de marzo, lo que significa que, de arribar a Macul, se perdería el arranque del segundo semestre.
- Una vieja obsesión de Fernando Ortiz: El interés por el atacante nacional no es nuevo. El actual técnico del cuadro popular impulsó fuertemente su fichaje a principios de año, antes de que ocurriera la lesión. Hoy, el cuerpo técnico apuesta a que termine su rehabilitación en Chile y se convierta en una pieza clave para la recta final del 2026.