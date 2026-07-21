Los Papayeros contratarán al cordobés de 26 años, autor de 11 tantos y segundo en la tabla de artilleros de la Primera B Metropolitana, tercera categoría del vecino país.

Deportes La Serena ya había avanzado en la contratación de un defensor argentino proveniente de Quilmes: Ian Franco Rasso, quien en su época formativa llegó a ser capitán de Vélez Sarsfield y ya viajó rumbo a la región de Coquimbo para ponerse a las órdenes de Felipe Gutiérrez.

Pero el cuadro granate no terminó su pesquisa de jugadores trasandinos con el zaguero. También concretó un acuerdo para sumar a un goleador que proviene de la tercera categoría del vecino país. Vale decir, la Primera B Metropolitana. Así lo confirmó el periodista César Merlo, un especialista en el mercado de fichajes.

“El delantero Gonzalo Figueroa es nuevo refuerzo de Deportes La Serena”, apuntó Merlo en sus redes sociales. Tiene 26 años, es cordobés, su pierna hábil es la zurda y pertenece a Deportivo Armenio, cuadro donde anotó 11 goles en 27 partidos. De hecho, es el segundo anotador de la categoría de bronce trasandina.

El citado comunicador añadió que “Deportivo Armenio lo cede por 18 meses con una opción de compra”. Figueroa también jugó en Sol de Mayo, en la Comisión de Actividades Infantiles de Chubut y en Villa Dálmine, donde llegó desde las categorías formativas de Racing de Córdoba.

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El argentino Gonzalo Figueroa jugará en Deportes La Serena

El delantero argentino Gonzalo Figueroa pronto se sumará a Deportes La Serena, donde han tenido muchos problemas con los jugadores ofensivos. De hecho, tanto Ángelo Henríquez como Diego Rubio han sido muy golpeados por las lesiones y no han podido plasmar su cartel en goles.

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En seis partidos de la Liga de Primera 2026, Henríquez anotó un gol. En tanto, Rubio apuntó tres tantos a su libreta de estadísticas al cabo de 13 encuentros por el mismo certamen. Por eso mismo, en la plana mayor decidieron apostar por Figueroa.

La gestión para su llegada se hizo mediante la agencia PRI Sports, que ha tenido varios futbolistas en el medio chileno: uno fue el espigado centrodelantero Pío Bonacci, quien duró muy poco en Ñublense de Chillán y hoy milita en Quilmes de la Primera Nacional.

Otro futbolista representado por la empresa liderada por Ignacio Vilariño fue Gonzalo Ríos, quien militó en Audax Italiano y hoy juega para Independiente Rivadavia de Mendoza en la máxima categoría trasandina. También el ex U de Chile, Palestino y Universidad de Concepción Jonathan Zacaría, quien ya colgó los botines.

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Así va La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes La Serena suma 18 puntos al cabo de 15 partidos y se ubica en el 12° lugar de la tabla.