A la espera de Vozinha: Los dos jugadores que recupera Fernando Ortiz en Colo Colo

El Cacique visita a Everton este sábado por la Liga de Primera y tiene alzas en el ataque para el duelo en el Sausalito.

Colo Colo sigue como puntero en la Liga de Primera. El Cacique superó a Deportes Limache y estiró la ventaja a 39 puntos. Mientras que ahora son 12 unidades de distancia con la U y Universidad Católica que son sus únicos escoltas.

El tema es que en este mercado de fichajes, Fernando Ortiz espera por la llegada de refuerzos para ampliar la plantilla. El nombre más rimbombante hasta el momento es Josimar José Évora Dias.

ver también Ganaba 20 mil pesos, se afianzó en Colo Colo y ahora sueña con importante logro: “Quiero ser campeón y que me compren”

El portero de 40 años, también conocido como Vozinha, destacó en Cabo Verde en el Mundial. Tras ser elegido el mejor guardameta del torneo, ahora se espera que este miércoles llegue a Chile para firmar su contrato con los albos.

Pero estas no son las únicas novedades del Cacique. Esto porque durante la jornada del lunes volvieron a los entrenamientos en el Estadio Monumental.

Las dos novedades que suma Ortiz en Colo Colo

La positiva sorpresa que recibió el “Tano” Ortiz tiene relación con el alta médica de Lautaro Pastrán. El delantero que llegó a principio de año, se transformó en pieza fundamental en el ataque.

Pero el pasado 25 de junio sufrió un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha. Lo que se registró en el partido por Copa Chile frente a O’Higgins.

Pastrán tiene el alta médica y podría volver ante Everton

Pese a ello, el delantero tuvo un mes de recuperación y fue el gran ausente en la pretemporada en Colombia. Sin embargo, ya realizó fútbol con sus compañeros y se espera su retorno para este sábado justamente ante su ex club y que le permitió dar sus primeros pasos en el profesionalismo.

Además de Pastrán, también se suma Marcos Bolados que sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la pretemporada a principio de año. El delantero también realiza trabajos con el equipo.

Aunque su aparición en las convocatorias dependerá del rendimiento ya que corre de más atrás tras la aparición de los juveniles como Felipe Raipán y Yastin Cuevas.