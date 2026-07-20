El Cacique retomará la acción en el torneo este viernes cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

A lo nuestro. El término del Mundial 2026 es festejado por quienes esperaban el regreso de la acción en la Liga de Primera, donde Colo Colo es el gran rival a vencer considerando que es el líder con 36 puntos de cara a la segunda rueda.

El equipo de Fernando Ortiz volverá a jugar por los puntos tras una intensa semana de trabajos en Colombia, donde además se dieron el gusto de vencer a Millonarios en Bogotá en un más que interesante partido amistoso internacional.

El primer escollo de los albos será Deportes Limache, elenco que ha sida un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo en este último tiempo, pero que por suerte para el Cacique viene atravesando una pésima racha a nivel de resultados.

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Colo Colo enfrentará a Limache con tres importantes bajas

Para este duelo Fernando Ortiz deberá saber sortear tres delicadas bajas en su equipo, tanto en defensa como en ataque. Para empezar, por lesión no podrá contar con Jonathan Villagra, quien sufrió un desgarro hace algunas semanas.

Más arriba en la cancha Lautaro Pastrán también está descartado tras sufrir un esguince medial grado 2 en su rodilla derecha a finales de junio. El atacante se perdió toda la intertemporada, por lo que no está en condiciones de jugar.

Javier Correa será baja por tres partidos en Colo Colo en este regreso a la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Por último está el insólito caso de Javier Correa, quien será baja en delantera tras el castigo de tres partidos que recibió tras hablar contra el arbitraje tras la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Tres bajas importantes que el Tano ya comenzó a planificar como pasar en el mismo partido ante Millonarios del pasado sábado. Ahí el argentino alineó a Maureira en el arco; Rojas, Vidal y Wiemberg en defensa; Fernández, Alarcón, Madrid, Ulloa y Méndez en el mediocampo; Hernández y Romero en la delantera. ¿Será que repetirá este viernes en el Monumental ante Limache?

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En síntesis