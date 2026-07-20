Los albos tienen todo listo para la contratación del meta uruguayo Santiago Mele, algo que divide las aguas en el Cacique.

Colo Colo tiene definido que en este mercado de fichajes irá por un nuevo arquero. Hace unos días todos los tiros parecían apuntar al meta Vozinha de Cabo Verde tras su gran Mundial 2026, pero al parecer esta búsqueda sufrió un fuerte volantazo.

Y es que de acuerdo a información entregada por el periodista César Merlo, los albos tienen avanzadas conversaciones con el uruguayo Santiago Mele, quien llegaría a préstamo por un año desde Monterrey de México.

Toda esta situación está dividiendo aguas en las huestes albas, ya que mientras algunos apoyan la contratación de un nuevo guardameta, hay quienes creen que se está quitando el piso al juvenil Gabriel Maureira.

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“Colo Colo debió quedarse con Maureira”

En ese grupo que quiere darle la titularidad al joven portero está Agustín Salvatierra, quien en charla con RedGol aseguró que “definitivamente había que quedarse con Maureira. No pasa por el arco si tienes un buen torneo o no”.

“Hay que trabajar a largo plazo y si no apostamos por los jóvenes nunca vamos a saber cuánto calzan. Este equipo necesita jugadores nuevos y jugadores de casa”, añadió.

Gabriel Maureira ha recibido 17 goles en 14 partidos disputados en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el Cucho afirmó que “no tengo nada con el que llega, que sea aporte, pero como se han dado las cosas, como es este club, Gabriel Maureira es un jugador que necesita jugar. ¿Entonces para qué tenemos cantera?”.

Maureira ha jugado en el arco del Cacique un total de 14 partidos, siendo siete por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y dos en Copa de la Liga. Ha recibido 17 goles y entregado en tres oportunidades su portería imbatida.

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En síntesis