Roberto De Paul, papá del volante trasandino, aseguró que han sacado de contexto varias palabras para alimentar los rumores de una posible división en el camarín albicelestes.

La final del Mundial 2026 dejó varias teorías conspirativas sobre el pésimo rendimiento que se le vio a Argentina. Y es que el equipo de Lionel Scaloni jugó por lejos su peor partido en el torneo, siendo incapaz de hacerle frente a un rival que fue tremendamente superior.

Muchas de esas teorías apuntan a un supuesto quiebre en el camarín trasandino minutos antes de salir a jugar. Esto crece todavía si consideramos la extraña arenga que se mandó Lionel Messi y la nula respuesta de sus compañeros.

Uno que habló al respecto fue el padre Roberto De Paul, padre de Rodrigo, quien en charla con el programa La inmensa minoría de Radio con Vos al otro lado de la cordillera descartó que esas versiones de algún quiebre sean reales.

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Padre de Rodrigo De Paul descarta quiebres en Argentina previo a la final del Mundial 2026

El papá del volante de 32 años afirmó que “no, esos temas los divido. Estos son campeonatos, más una Copa del Mundo. Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento de eso. Yo no creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga tenés que perder”.

“Aparte, sacan palabras de contexto. Las redes en algunas cosas son muy buenas y en otras muy malas. Hay que tomarlo y vivir. Yo no creo que en una competición tan alta haya estas cosas. Que alguien tenga que perder o algo, no lo creo”, agregó.

Con 32 años en el cuerpo es complicado que Rodrigo De Paul pueda jugar otro Mundial con Argentina. | Foto: Getty Images.

Cabe destacar que estos dichos llegan después de lo expuesto por Carlos Mac Allister, padre de Alexis, quien afirmó a Radio La Red que “para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso”.

“Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”, concluyó.

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En síntesis