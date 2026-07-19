Ambos jugadores no pudieron contener el llanto y la emoción tras el fin de una era. Se despidieron bajo una caldera de su hinchada en el estadio.

Argentina se quedó sin bicampeonato tras caer ante España en la final del Mundial 2026. Ahí los flashes se fueron con Lionel Messi, quien se largó a llorar tras el pitazo final.

Visiblemente emocionado, el “10” dio señales de lo que puede ser su adiós definitivo de la selección. Pero en otro viral, su fiel escudero Rodrigo De Paul también derramó lágrimas en cancha.

El volante que lo siguió hasta el Inter de Miami, y se ha llevado críticas por la notoria idolatría por su compañero, también se emocionó. Mirando a los hinchas, De Paul también dio señales de un adiós.

Video: el desconsolado llanto de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul estalló en lágrimas al momento en que el equipo se fue a despedir de la hinchada argentina en Estados Unidos. El volante y Lionel Messi fueron los más efusivos tras la caída en la final ante España.

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Pidiendo perdón a los fieles hinchas argentinos, el jugador cerró otro Mundial donde solo en dos partidos no arrancó de titular. A sus 32 años, pudo vivir también su último Copa del Mundo, en otra interrogante del futuro del equipo.

A él se le sumó Emiliano Martínez, quien lejos de las peleas de sus compañeros con los españoles celebrando, se fue a la banca tras el pitazo final. Ahí no pudo contener la emoción tras la derrota.

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Finalmente, Lionel Scaloni puso en duda su ciclo en el equipo y también se quebró al hablar frente a los periodistas. El entrenador de la selección argentina dijo su verdad en conferencia de prensa.

“Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, aseguró.