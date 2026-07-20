Conmebol busca ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos, lo que podría darle más cupos a Sudamérica y abrir una esperanza para Chile.

El Mundial 2026 terminó este fin de semana, pero la Conmebol sorprendió de cara a la próxima edición, fue el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, anunció oficialmente la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, en el marco de la celebración del centenario del torneo.

La iniciativa busca ampliar la cantidad de participantes, luego de que la edición de 2026 aumentara de 32 a 48 equipos. Sin embargo, la medida todavía debe ser evaluada y aprobada por la FIFA, por lo que aún no es oficial.

Chile se ilusiona con ir al Mundial

A través de sus redes sociales, Domínguez destacó la importancia histórica del certamen y recordó el vínculo con Sudamérica: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, publicó el presidente de la Conmebol.

Como parte de la conmemoración de los 100 años del primer Mundial, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos.

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Más cupos para la Conmebol

Si la FIFA aprueba la ampliación a 64 selecciones, Sudamérica también aumentaría su representación. De acuerdo con la propuesta, la Conmebol podría contar con seis cupos y medio, además de las plazas ya aseguradas por los tres países anfitriones sudamericanos.

En ese escenario, nueve selecciones de la región accederían directamente a la fase de grupos y otra disputaría el repechaje, aunque ese reparto aún no ha sido oficializado por la FIFA.

La eventual medida significaría para Chile tener la opción de volver a una Copa del Mundo tras quedar fuera de las últimas tres ediciones. Ahora, la decisión final está en manos del máximo organismo del fútbol mundial.

En resumen…