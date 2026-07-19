El ganador entre España y Argentina también recibirá el mayor premio económico en la historia de los Mundiales.

Este domingo España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la misión de levantar el trofeo más importante del fútbol.

La Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que la selección española intentará sumar el segundo Mundial de su historia, tras Sudáfrica 2010.

Pero además del triunfo, hay otro incentivo que está en juego: un premio económico récord que la FIFA entregará al campeón del torneo.

¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que nuevo ganador de Copa del Mundo recibirá US$50 millones, ($46.200.780.000 pesos chilenos), la cifra más alta entregada hasta ahora en la historia del certamen.

Monto que supera ampliamente los premios anteriores y refleja el crecimiento económico del torneo. Pero ojo, porque el segundo lugar tampoco se irá con las manos vacías, el subcampeón recibirá US$33 millones ($30.500 millones de pesos chilenos), recompensa millonaria por llegar a la final.

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¿Cuándo es el próximo Mundial?

la FIFA ya tiene definido gran parte del camino para la histórica Copa del Mundo de 2030. La próxima edición del torneo será especial, ya que conmemorará los 100 años del primer Mundial disputado en Uruguay en 1930.

A raíz de este hito, el certamen tendrá un formato inédito, con España, Portugal y Marruecos como los principales anfitriones, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de la celebración del centenario.

En resumen…