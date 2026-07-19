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Mundial 2026

Enzo Fernández es expulsado en la final del Mundial 2026: así fue el momento

Enzo Fernández fue expulsado en el cierre del tiempo reglamentario, dejando a Argentina con uno menos en la final del Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Enzo Fernández dejó a Argentina con uno menos
© Getty ImagesEnzo Fernández dejó a Argentina con uno menos

España y Argentina terminaban de disputar el tiempo reglamentario de la final del Mundial 2026 cuando un fuerte golpe impactó a los trasandinos: la expulsión de Enzo Fernández.

A los 90’+3, el volante del Chelsea corrió hacia la línea central para disputar una pelota con Pau Cubarsí. Impactó con todo al español, quien dio un tremendo giro en el aire y cayó al piso con dolor.

El árbitro Slavko Vincic corrió hasta la jugada y sacó la tarjeta amarilla para Enzo Fernández. Y eso le costaba la expulsión. Apenas unos minutos antes, a los 82′, ya había sido pintado de amarillo por un fuerte reclamo al árbitro.

El futbolista se quejó, pero no había nada que revisar. Pidiéndole perdón a los hinchas en el MetLife Stadium y pateando un micrófono en una esquina de la cancha, se retiró y se fue a los camarines.

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Argentina intentó que expulsaran a Marc Cucurella en la final del Mundial 2026

Justo tras la expulsión de Enzo Fernández, se formó un círculo de españoles y argentinos alrededor del árbitro, y la Albiceleste intentó igualar la cancha acusando que Marc Cucurella se tapó la boca para hablar con Lionel Messi.

Sin embargo, la acción duró apenas un segundo y desde el VAR no consideraron que el gesto del defensor español aplicara para la Ley Vinícius. Más tarde, a los 105′, España marcó el 1-0 para ponerse finalmente en ventaja.

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