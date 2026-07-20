La familia de Leandro Paredes enfrentó las polémicas tras la final perdida ante España.

La selección de Argentina regreso a su país tras el Mundial 2026. La derrota por la cuenta mínima ante España caló hondo en el plantel que retornó a su tierra natal sin Lionel Messi.

Es que la fiesta estaba armada para los albicelestes. Tras el triunfo ante Inglaterra, el Bicampeonato estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los dirigidos por Luis De la Fuente y el gol de Ferran Torres acabaron con la ilusión.

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Sin embargo, tras el pitazo final se registraron las principales polémicas. Esto porque Leandro Paredes no aguantó el festejo de los españoles y repartió combos a diestra y siniestra. Si el principal afectado fue Gavi que terminó en el suelo producto de la furiosa reacción del jugador de Boca Juniors.

Lo que ahora tiene bajo la lupa al volante que podría recibir más de una fecha por lo registrado el domingo en el MetLife Stadium.

Familia de Leandro Paredes apaga con bencina polémica: “Tenemos las Malvinas”

Este lunes, tal como se mencionó, la selección de Argentina volvió tras el Mundial 2026. En su llegada ningún jugador decidió hablar con la prensa.

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Sin embargo, sus familias sí lo hicieron. En una especia de vocería, cada uno fue apareciendo ante los medios locales que buscaban una reacción tras la derrota ante España.

La primera en hablar fue la madre de Leandro Paredes, Myriam Benítez, que enfrentó los micrófonos. “Estamos super orgullosos, como todos los argentinos. Sí hablé con él, estaba triste pero contento. El recibimiento de la gente siempre es hermoso”, recalcó emocionada.

Incluso agregó que “no nos damos cuenta de la crítica” en alusión a los comentarios al nivel que presentó Argentina en la final.

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Pero luego vino Barbara Paredes, hermana de Leandro. “Están todos contentos, no esperábamos llegar hasta acá”, expresó en su llegada a Buenos Aires.

Ahora a diferencia de su madre, decidió incendiar todo y dejó un curioso recado tras la derrota ante España. “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”, sentenció.