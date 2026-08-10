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Liga de Primera

Camuflado al borde de la cancha: O’Higgins ya tiene a su nuevo “10” y llega con extenso contrato

El Capo de Provincia aseguró a prometedor jugador argentino, el cual viene de poca actividad y generó dudas en los hinchas celestes.

Por Nelson Martinez

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Con capucha, el nuevo refuerzo celeste.
© Maximiliano Figueroa.Con capucha, el nuevo refuerzo celeste.

O’Higgins de Rancagua necesita refuerzos con urgencia, lo que quedó demostrado tras el feo porrazo ante Deportes Limache. El Capo de Provincia cayó 3-1 como local, donde aún pesan las salidas de Martín Sarrafiore y Francisco González.

Mientras la paciencia de los hinchas comienza a acabarse, en medio del partido ante los tomateros la prensa local avisó que cayó uno de los fichajes esperados. Es más, estuvo presente en el estadio al borde de la cancha, pese a no haber sido anunciado oficialmente en el club.

Se trata de Santiago Toloza, quien juega de “10” y viene de jugar en Defensa y Justicia de Argentina. Tal como arribó en su momento Francisco González, el volante llega criticado y sin minutos desde el Halcón de Varela.

La carrera del nuevo fichaje de O’Higgins

Santiago Toloza es el nuevo “10” de O’Higgins de Rancagua. El argentino tiene 23 años y viene de disputar 45 minutos en todo el año militando en Defensa y Justicia, club “primo” del Capo, también propiedad de Christian Bragarnik.

Según el periodista César Merlo, Toloza firmará por tres años en el elenco de Rancagua. Eso sí, no generó mucha adhesión en los hinchas celestes, dado que poco y nada ha jugado en los últimos años.

En 2025 defendió a Platense y registró ocho duelos de la liga local. Antes jugó por Independiente, donde tuvo minutos en tres partidos del torneo. Su mejor paso fue el 2023 por Arsenal de Sarandí, con 23 partidos y cuatro goles.

Foto: Maximiliano Figueroa

Foto: Maximiliano Figueroa

En relación a la caída ante Deportes Limache, uno que habló fue el delantero Arnaldo Castillo. El paraguayo chileno dijo que “estuvimos muy mal en todos los goles. Este partido fue malo, no hay otra explicación, esto no es lo que queremos mostrar y hay mucho por mejorar”.

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