¿Para reemplazar a Arturo Vidal? Fernando Ortiz explica el fichaje de Iván Román en Colo Colo

El Tano abordó la llegada del defensor chileno de 20 años, quien se suma al líder de la Liga de Primera en calidad de cedido.

La Liga de Primera cuenta con un sólido puntero. Colo Colo volvió a ganar, lleva 9 partidos seguidos sumando victorias y no cede en su deseo por ganar su estrella 35.

El cuadro albo tuvo una trabajada victoria este domingo, puesto que tuvo que dar vuelta el marcador para derrotar por 2-1 a Unión La Calera, en la siempre complicada cancha artificial del estadio Nicolás Chahuán.

Colo Colo ganó y piensa en el cierre de temporada, y para ello tiene un nuevo jugador en el plantel, porque este sábado fue oficializado el fichaje del defensor Iván Román, quien llega como cedido desde Atlético Mineiro.

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Tano Ortiz y el fichaje de Iván Román en Colo Colo

Román arriba a Colo Colo en calidad de préstamo por 18 meses, para tomar ritmo de competencia. El entrenador Fernando Ortiz analizó su arribo al estadio Monumental.

El formado en Palestino llega al puntero justo cuando se está criticando el rendimiento de Arturo Vidal, quien viene de dos partidos bajos. El Tano explica por qué ficharon al seleccionado nacional.

“Lo de Iván, surgió una posibilidad de mercado, más allá de las cualidades y condiciones que tiene un jugador de selección de nuestro país, es algo que surgió en el mercado y no dudamos nunca poder contratarlo. Ahora va a depender de él entrar en competencia y ganarse un lugar, lo sabe desde el primer momento que hablé con él”, dijo el argentino.

Iván Román se unirá a los trabajos en Colo Colo y luchará por un cupo en el equipo titular. Viene con poco ritmo de competencia, tras no ser considerado en Brasil.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a La Calera y sumó 9 victorias consecutivas.

venció 2-1 a La Calera y sumó 9 victorias consecutivas. Iván Román fue presentado como nuevo refuerzo en préstamo por 18 meses.

fue presentado como nuevo refuerzo en préstamo por 18 meses. Fernando Ortiz confirmó la contratación de Román para competir por la titularidad.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera