El entrenador de los albos no quiere que el caboverdiano se estrene con la camiseta del Cacique si es que no está a tono físico.

Colo Colo sigue su tranco firme en la Liga de Primera, puesto que acumula 9 triunfos de manera consecutiva y es líder con 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

Los albos llegaron a los 45 puntos en la tabla de posiciones, todo tras una trabajada victoria por 2-1 frente a Unión La Calera en la cancha sintética del estadio Nicolás Chahuán.

El arquero titular de Colo Colo en la victoria ante los cementeros fue Gabriel Maureira, de gran rendimiento, y el recién llegado Vozinha ni siquiera fue al banco de suplentes, esperando por su oportunidad.

ver también Brayan Cortés le manda fuerza a Vozinha y le desea lo mejor en Colo Colo: “Demuestra que nunca es tarde”

El Tano Ortiz le pone presión a Vozinha en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es quien tiene la última palabra y decidirá cuándo podrá debutar Vozinha en la puerta alba, hecho que tiene ansiosos a los hinchas colocolinos.

El DT del puntero habló tras el triunfo frente a La Calera y señaló que no va a apurar al golero de Cabo Verde, quien se alista para estar a tono físico y futbolístico para su estreno.

Fernando Ortiz no quiere apurar el debut de Vozinha. Foto: Andres pina/Photosport

“Sobre Josimar… lo dije en la previa a este partido. Él estuvo inactivo bastante tiempo, y al estar inactivo, yo personalmente junto a Martín Gutiérrez, el preparador de arqueros, queremos ponerlo a disposición de competencia”, explicó el Tano.

“Él el lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno, y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros”, cerró sobre Vozinha.

Vozinha se entrena con todo para estar a disposición y poder defender por primera vez el arco de Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a La Calera y lidera con 45 puntos la Liga.

venció 2-1 a La Calera y lidera con 45 puntos la Liga. Fernando Ortiz confirmó que no apurará el debut del arquero recién llegado Vozinha .

confirmó que no apurará el debut del arquero recién llegado . Gabriel Maureira fue el arquero titular en la novena victoria consecutiva de los albos.

ver también El gran susto de Arturo Vidal en Colo Colo justo antes del Superclásico con la U

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera