El ex entrenador de los albos cuestionó el nivel del King, quien tuvo un opaco cometido en la victoria sobre Unión La Calera.

Una nueva victoria sumó Colo Colo, la cual le permite seguir muy cómodo en la cima de la Liga de Primera, luego de vencer por 2-1 a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

El equipo de Fernando Ortiz viene arrasando con todos en el fútbol chileno, puesto que acumula 9 triunfos de manera consecutiva, por lo que tiene 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

Los albos tuvieron que dar vuelta el marcador en suelo calerano, porque el local abrió la cuenta a los 7 minutos gracias a Matías Campos López, luego de un evidente error de Arturo Vidal, quien recibe críticas.

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Gualberto Jara cuestiona el nivel de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal suma su segundo partido a la baja, ya que ante Everton también mostró dudas, situación que analiza junto a RedGol el ex DT de Colo Colo Gualberto Jara.

El paraguayo apunta directamente al King, debido a que bajo su punto de vista fue el jugador de más bajo rendimiento en el partido ante los caleranos en el Nicolás Chahuán.

Matías Campos López celebra su gol ante Colo Colo, mientras en el fondo Arturo Vidal se lamenta por su error. Foto: Andres Pina/Photosport

“Vidal estuvo bajo, sobre todo en el primer gol y también se equivocó en la salida, regalando la pelota en varios pases. Tuvo una mala tarde y lo vi muy desordenado, porque no cubría sus posiciones y de repente lo veía en el mediocampo”, dijo Jara.

“Vidal fue lo más bajo de Colo. Al igual que la semana pasada tuvo un mal partido, después de venir haciendo indudablemente buenos partidos, pero lo que mostró fue muy malo”, cerró Gualberto Jara.

Arturo Vidal tiene la opción de elevar su nivel este domingo, cuando Colo Colo reciba a O’Higgins en el estadio Monumental.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 victorias consecutivas.

venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 victorias consecutivas. Fernando Ortiz lidera el torneo manteniendo 12 puntos sobre Universidad de Chile.

lidera el torneo manteniendo 12 puntos sobre Universidad de Chile. Gualberto Jara criticó el bajo nivel de Arturo Vidal tras cometer un error.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera