El ex entrenador del Cacique dio una opinión impopular tras la confirmación del fichaje del arquero de 40 años.

Lo que empezó como un rumor, finalmente se concretó. Colo Colo confirmó el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha, quien llega a la Liga de Primera tras lucirse en el Mundial 2026.

El meta de 40 años arribará este martes a Chile tras pasar unos días en su natal Cabo Verde. El golero primero tiene que pasar los exámenes médicos de rigor y luego estampará su rúbrica como nuevo jugador del Cacique.

El arribo de Vozinha no genera consenso, debido a su edad y porque viene a pelear el puesto con el joven Gabriel Maureira, quien se ganó la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul.

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Gualberto Jara no le da la titularidad de Colo Colo a Vozinha

Muchos comentarios ha generado en Chile el fichaje de Vozinha en Colo Colo. Algunos dicen que no es deportivo, sino para ganar dinero a través del marketing y los cerca de 30 millones de seguidores que tiene el golero en Instagram.

Alguien que conoce todos los recovecos del estadio Monumental es Gualberto Jara, ex DT albo, quien conversó con RedGol sobre el africano y bajo su criterio tiene que ser suplente de Maureira.

“Yo respaldo a Maureira. Preferiría que el juvenil siga como portero titular, porque viene muy bien y los resultados se están dando”, dijo el paraguayo.

Gabriel Maureira es el arquero titular de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Maureira es joven, con mucho futuro, tiene que jugar él. Se comenta que Vozinha vino por el tema del marketing, y bueno, yo insisto en que debería jugar Maureira, eso del marketing ya es otro tema”, cerró Gualberto Jara.

Colo Colo tiene nuevo arquero y este martes arriba Vozinha, para empezar su camino en el equipo chileno.

En síntesis

Colo Colo oficializó el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha para la Liga de Primera.

oficializó el fichaje del arquero caboverdiano para la Liga de Primera. El portero de 40 años arribará este martes a Chile para los exámenes médicos.

arribará este a Chile para los exámenes médicos. Gabriel Maureira mantendrá la disputa por la titularidad tras la lesión de Fernando de Paul.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera