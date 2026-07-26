Con el acuerdo firmado con el jugador de Cabo Verde, se conoció quienes lideran la lista de remuneraciones en el Monumental.

Colo Colo está a la espera del arribo al país de su bombástico refuerzo en la ventana de invierno del mercado de fichajes, tras cerrar un completo acuerdo con Vozinha.

El meta que se hizo famoso en el Mundial 2026 con la sorprendente selección de Cabo Verde usará la clásica camiseta de color amarillo, porque será el portero de los albos por 18 meses.

En ese sentido, se reveló el sueldo con que el que la dirigencia de Blanco y Negro sedujo al meta, que es una cifra millonaria pero, aunque no lo crea, no será la más alta del plantel.

Vidal es el sueldo más alto de Colo Colo y está lejos de Vozinha.

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Vozinha no será el sueldo más alto de Colo Colo

Fue la radio ADN quienes entregaron detalles del contrato que unirá a Vozinha como refuerzo de Colo Colo, donde el martes ya se espera que esté en Santiago para ser presentado.

Un aspecto fundamental fue el sueldo, donde aseguran que no es el más alto del plantel de Fernando Ortiz: “Un salario cercano a los 47 millones de pesos chilenos. Esta cifra ubica la remuneración del golero de Cabo Verde de forma moderada dentro de la estructura financiera del club, quedando significativamente distante de los salarios más altos del plantel”.

En ese sentido, aseguran, según su información, que está lejos de los sueldos top que tiene Colo Colo en su plantilla, donde, obviamente, es Arturo Vidal quien lidera la billetera alba en el Monumental.

“Arturo Vidal, quien encabeza la nómina con un ingreso cercano a los 114 millones de pesos, así como de las cifras de Claudio Aquino (80 millones) o Javier Correa (70 millones)”, detallan.