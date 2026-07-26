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Colo Colo

Vozinha firmó el contrato como jugador de Colo Colo: “Viajará a Chile para los exámenes médicos”

El nuevo portero de los albos ya cumplió con la documentación y se espera el arribo para cerrar el proceso en el Monumental.

Por Cristián Fajardo C.

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Vozinha prepara las maletas para viajar a Chile.
© Getty Images for FanaticsVozinha prepara las maletas para viajar a Chile.

Colo Colo ya tiene nuevo arquero en la ventana de invierno del mercado de fichajes 2026, luego de cerrar la incorporación de la revelación del Mundial 2026: Vozinha.

El meta de la selección de Cabo Verde aceptó la propuesta de la dirigencia que lidera Aníbal Mosa, por lo que ya es parte del cuadro Popular y lo esperan en el estadio Monumental.

En ese sentido, este fin de semana el golero de 40 años cumplió con firmar el contrato con el Cacique, por lo que ahora sólo se espera el arribo al país para finalizar todo.

El portero se convirtió en el nuevo portero de los albos.

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Vozinha ya es jugador de Colo Colo

Fue el periodista Fabrizio Romano quien alertó al mundo sobre el nuevo movimiento de Vozinha, dejando en claro que ya está todo firmado como refuerzo de Colo Colo.

“Vozinha ha firmado esta noche su contrato oficial como nuevo portero de Colo Colo, tras haber alcanzado un acuerdo verbal el viernes”, explicó a sus seguidores en las redes digitales.

Por lo mismo, dejó en claro que el meta “viajará próximamente a Chile para someterse a los exámenes médicos y formalizar la firma del contrato”.

Con esto, Colo Colo cumple con el técnico Fernando Ortiz de traer otra opción en la portería, pero divide a los hinchas por el nombre y porque, además, tapará al joven Maureira.

Mira los detalles:

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