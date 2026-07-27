El futuro portero de Colo Colo iba a llegar este martes a territorio nacional. Sin embargo, un imprevisto no lo permitirá.

Bombazo. Tras una serie de especulaciones, finalmente el portero y figura del Mundial 2026, Vozinha, llegará a Colo Colo. Así lo anunció hace algunos días Aníbal Mosa y, ahora, sólo se espera su llegada a Santiago.

Lo cierto es que las expectativas son altas a nivel mediático. No obstante, el nombre del jugador de la Selección de Cabo Verde no genera unanimidad a nivel deportivo. Muchos piden que se le otorgue prioridad a Gabriel Maureira, proyecto del arco albo.

Sea como sea, todos están atentos a la noticia de la llegada del portero sensación del Mundial 2026 a nuestro país. Se esperaba que Vozinha llegase a Chile este martes, pero parece que las cosas se anduvieron complicando.

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¿Qué pasó con la llegada de Vozinha a Colo Colo?

Se suponía que el arribo estaba fijado para este martes, pero, tal como aseguraron en Deportes en Cooperativa, habría ciertas cosas que atrasarían su llegada.

El problema sería formal. Resulta que un tema con la visa haría tardar la llegada de Vozinha a Macul. Por el momento, se pospuso el mediático arribo del meta, pero esto no debería complicar su firma en el club popular.

De esta forma, Vozinha será el nuevo portero que tendrá Fernando Ortiz. El técnico de Colo Colo, no obstante, no habría estado completamente de acuerdo con la llegada del caboverdiano. Todo habría sido una decisión unívoca de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, que piensa en el meta como una herramienta de marketing.

Vozinha retrasó su llegada a Chile | Getty Images

En resumen…

Vozinha retrasó su llegada a Colo Colo por un problema con su visa.

retrasó su llegada a Colo Colo por un problema con su visa. El dirigente Aníbal Mosa anunció el fichaje del portero sensación del Mundial 2026.

anunció el fichaje del portero sensación del Mundial 2026. El entrenador Fernando Ortiz no habría estado totalmente de acuerdo con la contratación.