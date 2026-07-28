El arquero, figura en el Mundial 2026 con Cabo Verde, tiene acuerdo con el Cacique. Sin embargo, lo esperaban para este martes y los plazos se están extendiendo más de lo planificado.

Colo Colo espera por su gran fichaje para la segunda rueda de la temporada 2026: Vozinha. El Cacique anunció el acuerdo con el portero que brilló en el Mundial 2026, pero el tiempo pasa y todavía no hay rastros del jugador por el Estadio Monumental.

Pese a que Aníbal Mosa confirmó el arribo del guardameta al Eterno Campeón el viernes pasado, su llegada al país sigue siendo un misterio. Desde hace algunos días se había anunciado que el vuelo de la estrella de Cabo Verde estaba agendado para este martes, lo que finalmente no se dio.

Sin embargo, durante horas de esta tarde se destapó el motivo que tiene retrasada la llegada del portero al fútbol chileno. De hecho, en el Cacique hacen todo lo posible para que pueda estar esta misma semana en el Estadio Monumental.

Vozinha retrasa su arribo a Colo Colo: la fecha estimada para su llegada a Chile

Después del tremendo revuelo mundial que generó su fichaje, los hinchas de Colo Colo esperan a Vozinha. El arquero que lideró a Cabo Verde en el Mundial 2026 tiene todo listo para firmar con el Cacique, aunque su arribo a Chile está en suspenso.

Vozinha todavía no se sube al avión para llegar a Colo Colo. Foto: Getty Images.

De acuerdo a lo informado por el sitio DaleAlbo, en el Eterno Campeón han hecho varias modificaciones en la agenda de su hotel. Ante los problemas que tuvo para llegar este martes, el plan era que estuviera el miércoles, aunque eso tampoco ocurrirá.

El citado medio señaló que Vozinha está viendo un “tema de documentación que el futbolista sigue solucionando en Portugal“. Esta situación tiene a Colo Colo esperando esto para poder avanzar con su viaje a Chile.

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De hecho, los colegas de DaleAlbo se la jugaron con la fecha en la que lo esperan en el Cacique. “En temas logísticos, al interior del Monumental se preparan para que todo quede solucionado lo más pronto posible y pueda pisar suelo nacional el día jueves. Aunque, como se ha ido desarrollando el asunto, ya no se puede asegurar nada”.

Se espera que el jugador tome un avión desde Portugal a España en las próximas horas. Desde Madrid tomará el vuelo para llegar a Chile y desde entonces comenzar esta nueva aventura jugando en el Eterno Campeón.

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Vozinha tiene a Colo Colo ansioso por su llegada al fútbol chileno. El Cacique trae al arquero que se robó la película en el Mundial 2026 y que promete ser una de las revelaciones a sus 40 años.

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En resumen, Colo Colo y Vozinha