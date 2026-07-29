El nuevo inconveniente que protagoniza Vozinha: en duda gesto clave con el plantel de Colo Colo

El portero de Cabo Verde de 40 años recién llegará al país este jueves y se espera que logre sumarse lo antes posible a los trabajos de Fernando Ortiz.

El nombre de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, sigue generando ruido en Colo Colo. Esto debido a que tras ser anunciado el pasado viernes 24 de julio, aún no llega a Chile. Ni mucho menos ha estado cerca del Estadio Monumental.

La agenda copada del portero que destacó con Cabo Verde en el Mundial ha sido una complicación extra para los albos. A lo que se sumó la falta de vuelos, y que obligó a cambiar su llegada al país. Lo que comenzó siendo el martes, pasó al miércoles y finalmente todo apunta a que será recién este jueves por la noche.

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“La última información es que arriba este jueves a las 20:30 horas desde Madrid. Va a llegar tarde. Al llegar se realizará los exámenes el viernes por la mañana”, recalcó Dani Arrieta en su reporte para Pelota Parada.

El periodista detalló que el portero Vozinha llegará a jugar a Chile con visa aprobada de turismo. Por lo que solo faltan que pase los exámenes médicos y firme oficialmente con los albos.

Vozinha llega está semana: ¿Conocerá al plantel de Colo Colo?

Tal como se mencionó, Vozinha tendrá que realizar los exámenes de rutina para firmar por Colo Colo. La ventana de contrataciones está abierta hasta el 13 de agosto, por lo que todavía queda tiempo para abrochar su llegada.

Vozinha destacó en el Mundial 2026 y ahora en Colo Colo esperan su llegada definitiva al país (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Sin embargo, en el Cacique no quieren dejar pasar el tiempo. Incluso la tardanza en su llegada, podría aplazar el recibimiento del equipo.

El viernes a eso de las 14:00 horas viajará a Viña del Mar para concentrarse de cara al partido ante Everton en el Estadio Sausalito. Por lo que se espera que pueda realizar su itinerario de la mejor manera, y tener tiempo para arribar al Monumental a despedir a sus compañeros antes de que marchen hacia la ciudad jardín.

Cabe consignar que ese mismo día, se realizará el Consejo de Presidentes para lograr modificar el reglamento y permitir que el portero pueda llevar “Vozinha” en su camiseta. La reunión será por zoom a eso de las 13:00 horas y el Cacique necesita todos los equipos de la Liga de Primera voten a favor.