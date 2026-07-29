El arribo del arquero de Cabo Verde a Colo Colo está generando el debate del nombre que debe ir en su camiseta, ya que en el fútbol chileno no está permitido llevar apodos.

Colo Colo remeció el mercado de chileno oficializando hace unos días el arribo de Vozinha. Uno de los arquero sensación del pasado Mundial 2026, todo un héroe bajo los tres palos para Cabo Verde, será jugador albo.

Más allá de sus 40 años y el debate que hay en torno a la posibilidad de que le quite el puesto al joven Gabriel Maureira, hay otro tema que está siendo discutido sobre su llegada: el nombre que llevará en su camiseta.

Y es que las bases de la Liga de Primera son bastante claras al respecto. Los apodos están prohibidos, por lo que Josimar José Évora Dias, el nombre real de Vozinha, deberá cambiar la camiseta con que se hizo famoso en caso que el Consejo de Presidentes de la ANFP no cambie eso.

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Diez cracks que no hubiesen podido jugar con sus apodos en Colo Colo

Con este caso bien vale la pena recordar algunos grandes jugadores en la historia del fútbol que, en caso de haber llegado al fútbol chileno por estos días, tampoco hubiesen podido jugar con su apodo en la camiseta. Y ojo, que hablamos de futbolistas icónicos que quedaron en la historia por su sobrenombre.

Por el lado de Brasil encontramos que Ronaldo de Assis Moreira no hubiese podido jugar como Ronaldinho, Marcos Evangelista de Moraes como Cafú o incluso el mismísimo Edson Arantes do Nascimento como Pelé.

Siguiendo en Brasil otros que hubiesen tenido problemas son Robinho, cuyo nombre real es Robson de Souza, o Alexandre Pato, de nombre Alexandre Rodrigues da Silva. Por último está el caso de Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido mundialmente como Kaká.

Pedri, reciente campeón del mundo con España, tendría que cambiar su nombre de camiseta si jugara en Chile. | Foto: Getty Images.

Pero ojo, no solo en Brasil hay casos como este. Sin ir más lejos, en España tenemos a Pablo Páez Gavira, mejor conocido como Gavi, o Pedro González López, también conocido como Pedri. También está el caso de Jorge Resurrección Merodio, el nombre real de Koke.

Para cerrar, nos vamos a Portugal, país al que Cabo Verde perteneció como colonia el 29 de enero de 1462 hasta el 5 de julio de 1975. Ahí Képler Laverán Lima Ferreira, si hubiese jugado en Chile, no hubiese podido jugar utilizando su mítico Pepe en la camiseta.

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En síntesis