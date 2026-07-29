El presidente de Blanco y Negro quiere la aprobación del apodo de su refuerzo en la camiseta, donde tiene que ser unánime.

Para el jueves se espera el arribo de Vozinha en Colo Colo, el refuerzo más bombástico de los últimos tiempos en el mercado de fichajes del fútbol chileno en el estadio Monumental.

Pero hay un tema que preocupa, porque el meta de la selección de Cabo Verde no puede ocupar su apodo en la camiseta, por lo que los albos se mueven para convencer a todo el Consejo de Presidentes.

Sólo una votación unánime puede cambiar el reglamento en favor del nuevo fichaje, por lo que es Aníbal Mosa el que anda haciendo un puerta a puerta para ganarse el cariño.

“Mosa le envió una carta presidente por presidente haciendo la solicitud, diciendo, me imagino, esto le hace bien al campeonato, a la industria del fútbol. Veremos si algún vaca vota en contra“, aseguró Francisco Sagredo en Deportes en Agricultura.

Vozinha no puede ocupar su apodo en la camiseta de Colo Colo (Photo by Michael Steele/Getty Images)

ver también La ANFP llama a Consejo de Presidentes por el fichaje de Vozinha en Colo Colo

“Mosa está desesperado llamando por Vozinha”

Fue en el citado medio donde contaron nuevos detalles de la situación de Vozinha en Colo Colo, donde en los próximos días se conocerá si podrá ocupar su apodo en la camiseta alba.

“Para seguir con el caso Vozinha, fíjate que se define el viernes o más tardar el lunes, llega hoy la citación y Mosa está desesperado llamando a todos los presidentes para que los aprueben la moción“, comentó Cristián Caamaño.

Eso sí, hace una advertencia, porque en 2024 U de Chile fue la que intentó un permiso, para que Charles Aránguiz ocupe la camiseta “20” que ya tenía Federico Mateos, y varios equipos votaron en contra: terminó con la “29”.

“Va quedar marcado, si no importó con Charles Aránguiz da lo mismo, cada uno defiende su propio terruño. Si les importa tanto el fútbol chileno ya tendríamos entrenador, para esto arman consejos extraordinarios”, finalizó.