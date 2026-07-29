Patricio Yáñez destapó cuál es el cronograma que tienen en Colo Colo con su nuevo fichaje, con el duelo para su primer partido.

Para la jornada del jueves esperan poner la alfombra roja en el estadio Monumental, que es, hasta el momento, la fecha en que llegará Vozinha al país para ser refuerzo en Colo Colo.

Por lo mismo, los hinchas quieren saber cuándo será el día que lo van a poder ver debutar en el arco del cuadro albo, donde ya se maneja una fecha para que se pegue sus primeras voladas.

En ese sentido, dejan claro que esperan que para el Superclásico ante Universidad de Chile, del próximo 23 de agosto, ya tenga, al menos, un partido en el cuerpo con el Cacique.

Vozinha tiene a Colo Colo esperando.

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Vozinha llegará con un partido al Superclásico contra la U

Fue Patricio Yáñez quien contó detalles de la situación de Vozinha en Colo Colo, donde asegura que desde el jueves llegará a revolucionar el estadio Monumental con los hinchas.

Pero, en todo el revuelo, también se ha tomado una decisión tajante, para el estreno y que la gente ponga sus ojos en un partido especial: “La intención es que debute ante O’Higgins”, el próximo 18 de agosto.

“Llega mañana, según la última información. Llega Vozinha. Se ha dicho que tramita documentos, me contaban que la idea es que se tiene que poner a punto, tiene para un par de semanas”, explica.

Por lo mismo, deja en claro que, según lo que le han contado, “la idea que está rondando es hacerlo debutar el día de O’Higgins que es antes del Superclásico del fútbol chileno”.

¿Qué opinan los hinchas de Colo Colo de Vozinha?