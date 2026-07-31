El volante de Santiago Wanderers es amigo de infancia de Román y presenció con él el duelo de Boca en Rancagua.

Muchos no saben que Jorge Luna es muy amigo de Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, y presenció con él la sufrida clasificación ante O’Higgins en Copa Sudamericana.

El Capo de Provincia logró derrotar a los Xeneizes y extender el drama hasta el final. Sin embargo, en los lanzamientos penales los argentinos fueron más precisos y los Celestes dijeron adiós en la segunda competición más importante de América.

Luna y Riquelme juntos

Jorge Luna, actual volante de Santiago Wanderers, debe ser una de las personas que mejor conoce a Juan Román Riquelme en Chile. Se criaron juntos en el barrio Don Torcuato de la Provincia de Buenos Aires. Por esta razón, vio con él el duelo de O’Higgins y Boca Juniors en El Teniente de Rancagua.

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“Estaba loco, pero él vive el fútbol así. Fue jugador y está en el club donde quiere estar y lo vive como el hincha que es también. La verdad es que lo vivimos bastante intenso y con enojo también, él no estaba conforme para nada. Él ve el fútbol de otra manera. También lo vimos cuando quedaron eliminados con U. Católica y uno que lo escucha, hay cosas que dice que son increíbles que uno las vive ahí“, contó Luna a RedGol.

En Boca Juniors no está jugando Carlos Palacios. La Joya ha sufrido diversos problemas físicos durante este 2026, por lo que incluso muchos han cuestionado su continuidad en el club. Pese a esto, Luna cree que el ex Colo Colo se mantendrá y siente que Riquelme confía en él.

“En su momento cuando estaba el interés por Palacios, me preguntaba que cómo lo veía yo que lo había enfrentado. Incluso al él le quedó gustando mucho cuando Boca le gana a Colo Colo con gol de Luis Advíncula en la Copa Libertadores 2023. De ahí le gustó mucho y me preguntaba. Román tiene la ilusión de que se recupere y vuelva a jugar, ya que para el fútbol argentino y para lo que necesita Boca es muy importante. Es distinto“, explicó Luna.

Riquelme y Luna son buenos amigos. Imagen: Archivo

Jorge Luna defiende la camiseta de Santiago Wanderers, club con el que está peleando por el ascenso en la Primera B con Cobreloa. Para el “10”, cualquier cosa puede pasar en la segunda rueda. Los Caturros tienen 29 unidades, mientras los Loínos son líderes con 32 puntos.

“Esto recién empieza, todavía quedan muchos partidos, así que será complicado. Creo que agarrar una racha de triunfos será clave y este segundo semestre será muy importante en la Primera B”, cerró el volante de 39 años.