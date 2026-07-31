El equipo chileno le ganó la revancha a la tienda Xeneize, sin embargo, no pudo avanzar en la Copa Sudamericana.

Una lástima. O’Higgins logró una de las mejores victorias de su historia, porque derrotó por 1-0 a Boca Juniors en el estadio El Teniente, pero quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno venció al elenco argentino en la revancha, gracias al gol de Francisco González, sin embargo, la tienda Xeneize mostró su mayor experiencia en los tiros desde los 12 pasos y avanzó a octavos de final.

El cuadro de Rancagua mostró su mejor cara, hizo sufrir a Boca y le ganó el partido de vuelta, aunque no pudo seguir avanzando en el certamen internacional, la prensa argentino llegó de elogios a los nacionales.

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Prensa argentina elogia a O’Higgins por su nivel contra Boca

O’Higgins fue mejor que Boca en los dos partidos, sin embargo, aquello no le alcanzó y quedó afuera. En el otro lado de la cordillera llenaron de elogios a la tienda de Lucas Bovaglio.

“El gol de O’Higgins que hizo tambalear a Boca en la Copa Sudamericana“, señaló TyC Sports sobre lo sucedido en el estadio El Teniente.

Boca celebró tras los penales. Foto: Jorge Loyola/Photosport

En La Nación fueron más duros: “Boca jugó mal, perdió en los 90 minutos, pero se impuso en los penales y avanzó a los octavos de la Copa Sudamericana“.

Por último, en El Clarín indicaron que “Boca pasó con sufrimiento y por penales ante O’Higgins y sigue en la Copa Sudamericana”.

Boca Juniors ahora jugará con Recoleta de Paraguay por los octavos de final, mientras que O’Higgins se centra en el cierre del fútbol chileno en 2026.

En síntesis

O’Higgins venció 1-0 a Boca Juniors gracias a un gol de Francisco González.

gracias a un gol de Francisco González. Boca Juniors clasificó por penales a los octavos de la Copa Sudamericana.

a los octavos de la Copa Sudamericana. Recoleta de Paraguay será el próximo rival del equipo argentino en el torneo.