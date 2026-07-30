El Capo de Provincia disputa uno de los partidos más importantes de su historia.

O’Higgins vive un día clave en la Copa Sudamericana, donde tendrá un verdadero partidazo ante Boca Juniors. Para este encuentro, ya tienen casi lista su formación para ir por el triunfo.

El Capo de Provincia perdió por 1-0 en La Bombonera, con lo cual ahora está obligado a ir por el triunfo en condición de local. La diferencia es mínima, pero del otro lado de la cancha hay un duro rival, por lo que no será para nada una tarea sencilla.

La formación de O’Higgins

O’Higgins da vuelta la página de lo sucedido en Buenos Aires y se enfoca en la vuelta a disputarse en Rancagua. Saben que jugando de local han sido muy fuertes durante esta temporada y de hecho, suman 4 triunfos y 1 empate en esta condición a nivel internacional.

Los valientes son los que escriben la historia y es lo que piensa Lucas Bovaglio, quien fiel al estilo del equipo, no especulará a la hora de salir por la victoria. El entrenador argentino solo mantiene una duda en ataque.

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La formación de O’Higgins sería con Omar Carabali; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarriafore; Francisco González, Bastián Yáñez o Bryan Rabello y Arnaldo Castillo.

Yáñez y Rabello son los dos jugadores que luchan por la última camiseta, pero con el resto no habría novedades. A Boca Juniors lo espera una verdadera caldera en el Estadio El Teniente, donde ya están todas las entradas totalmente agotadas para un duelo histórico.

Boca visita a O’Higgins en Rancagua. Imagen: Photosport

O’Higgins y Boca Juniors se enfrentan este jueves 30 de julio a las 20:30 horas. El encuentro será transmitido por ESPN en TV y por Disney+ en streaming. El Capo de Provincia quiere dar el golpe en los playoffs de la Copa Sudamericana y dejar fuera a un gigante de América.