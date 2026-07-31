¡Triunfazo de Alejandro Tabilo! Derrota a Shelton y pasa a semis de Washington

Tabilo dio vuelta un partido épico ante el local Ben Shelton y se metió entre los cuatro mejores del ATP 500.

Alejandro Tabilo (30°) sigue haciendo historia y esta vez dio el gran golpe en el ATP 500 de Washington. El tenista chileno logró una victoria monumental en los cuartos de final del certamen estadounidense, derrotando al local y segundo favorito del torneo, Ben Shelton (8°).

El partido fue una verdadera montaña rusa de emociones que se definió en tres ajustados parciales. El marcador final fue de 4-6, 7-5 y 6-4 a favor de la primera raqueta nacional, quien demostró un nivel superlativo en la pista dura.

El comienzo del encuentro fue cuesta arriba para el nacido en Canadá. Shelton hizo valer su potente servicio y su condición de local para llevarse la primera manga por 6-4, complicando las aspiraciones del chileno que buscaba meterse entre los cuatro mejores del tenis mundial.

Tabilo se metió en semis de Washington

Tabilo da vuelta el partido en Washington

Sin embargo, Tabilo no bajó los brazos y elevó su nivel en la segunda manga. En un set de extrema paridad donde ambos mantuvieron sus servicios, el chileno logró el ansiado quiebre en el duodécimo juego para cerrar un 7-5 a su favor y forzar el set definitivo, estirando el suspenso en la capital estadounidense.

El tercer set tuvo tintes épicos y de mucho sufrimiento. Tabilo estuvo un quiebre abajo en los primeros pasajes del parcial decisivo, un escenario que parecía liquidar el partido a favor del norteamericano, considerando la efectividad que suele tener con su saque.

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Pero fue allí donde apareció la mejor versión de “Jano”, sacando a relucir una fortaleza mental envidiable para protagonizar una remontada espectacular.

El chileno recuperó el quiebre y volvió a romper el servicio de Shelton para llevarse el parcial por 6-4, desatando la euforia de los fanáticos chilenos que siguen el torneo.

Con este tremendo triunfo, Alejandro Tabilo inscribe su nombre en las semifinales del ATP de Washington, donde jugará ante el español Rafael Jódar (24°). En la otra semi jugarán los locales Taylor Fritz (10°) con Brandon Nakashima (33°).