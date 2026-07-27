Alejandro Tabilo se recupera y logra un triunfazo en el ATP 500 de Washington

El tenista chileno debutó de buena manera en el inicio de la gira norteamericana de canchas rápidas y venció al neerlandés Tallon Griekspoor.

Alejandro Tabilo (30°) tuvo un cierre para el olvido en los torneos de arcilla con una fea derrota en Estoril, pero da vuelta la página y empezó con todo en la gira norteamericana de canchas rápidas.

El chileno es parte del ATP 500 de Washington, histórico campeonato estadounidense que antecede al US Open, donde se midió ante el duro jugador neerlandés Tallon Griekspoor (67°).

Tabilo empieza a tomar ritmo en las canchas de cemento norteamericanas y se impuso por un apretado 7-6 (3), 4-6 y 6-4 al europeo.

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Dura victoria de Tabilo en Washington

El partido fue muy apretado en la carpeta asfáltica de la capital de Estados Unidos, donde Tabilo destacó con 14 aces, demostrando su capacidad de saque cuando está en buen nivel.

El triunfo le sirve al nacido en Canadá para avanzar lugares en el ranking live de la ATP, puesto que sube dos posiciones y por ahora es el número 28 del mundo, aunque hay muchos jugadores en competencia en la zona del escalafón en la que se encuentra.

Alejandro Tabilo sumó una buena victoria para la confianza. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Alejandro Tabilo se medirá en la segunda ronda del torneo norteamericano con el ganador del partido entre el local Frances Tiafoe (19°) y el francés Terence Atmane (56°).