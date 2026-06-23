Alejandro Tabilo en modo “el pasto es para las vacas”: preocupa antes de Wimbledon

El tenista chileno tuvo una mala mini gira previa al tercer Grand Slam del año y no pudo ganar partidos en césped.

“El pasto es para las vacas”. La frase pertenece a Marcelo Ríos, quien le tenía una especie de fobia a las canchas de hierba. Alejandro Tabilo (33°) vive el mismo síndrome en la previa a Wimbledon.

El zurdo, que por primera vez llegó a la segunda semana de competencia en un Grand Slam tras pisar los octavos de final de Roland Garros, no pudo ganar ni un solo partido en su mini gira en canchas de césped.

El chileno, que será cabeza de serie en Londres, llegará con la moral baja al único major que se juega en hierba y que ya empezó, debido a que está en marcha la clasificación, con Tomás Barrios como el único nacional en acción.

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Alejandro Tabilo no ganó ningún set en pasto antes de Wimbledon

Alejandro Tabilo cerró su preparación para Wimbledon con una fea derrota en el ATP de Mallorca, el cual ganó en la temporada 2024 y ahora ni siquiera se quedó con un set.

El nacido en Toronto hizo un pésimo encuentro ante el húngaro Fabian Marozsan (62°), quien le pasó por encima al chileno por parciales de 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 20 minutos de partido.

Alejandro Tabilo no ganó ningún partido en césped. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW)

No fue la única derrota de Tabilo en la gira de pasto, puesto que la semana pasada tuvo debut y despedida en Queen’s, donde se inclinó ante el australiano Rinky Hijikata por un claro 6-2 y 6-4.

Alejandro Tabilo llega a Wimbledon sin confianza, donde la mejor campaña que hizo fue en 2024, cuando alcanzó la tercera ronda en la capital inglesa.

En síntesis

Alejandro Tabilo (33°) disputará Wimbledon tras perder todos sus partidos en césped.

disputará Wimbledon tras perder todos sus partidos en césped. Fabian Marozsan (62°) derrotó al tenista chileno por 6-2 y 6-3 en Mallorca.

derrotó al tenista chileno por 6-2 y 6-3 en Mallorca. Rinky Hijikata venció al jugador en la primera ronda del torneo de Queen’s.