Tomás Barrios se agranda y tiene un tremendo debut en Wimbledon

El número 3 de Chile jugó a gran nivel y accedió sin problemas a la segunda ronda de las clasificaciones en el césped inglés.

Los fanáticos del deporte están volcados a lo que ocurre en el Mundial 2026, sin embargo, no es el único gran evento que está en desarrollo, puesto que este lunes arrancaron las clasificaciones de Wimbledon.

El tercer Grand Slam de la temporada ya está en marcha en la fase previa, y cuenta con presencia chilena, ya que este lunes debutó Tomás Barrios (135°) en el césped de Londres.

El número 3 del tenis nacional ha superado en dos ocasiones las clasificaciones en Reindo Unido, las temporadas 2021 y 2023, y en 2026 espera volver a jugar el cuadro principal de Wimbledon.

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Tomás Barrios derrota a Marco Cecchinato en Wimbledon

Tomás Barrios se topó con el experimentado jugador italiano Marco Cecchinato (159°) en la primera ronda de las clasificaciones en Wimbledon, y ganó sin mayores contratiempos.

El natural de Chillán se impuso en el césped del Community Sports Centre Roehampton por 7-6 (2) y 6-3, en una hora y 38 minutos de partido.

Tomás Barrios avanza en Wimbledon. Foto: Photosport

Ahora, Tomás Barrios afrontará la segunda ronda de la qualy, donde se medirá con el ganador del encuentro entre el francés Pierre Hugues Herbert (250°) y el británico Paul Jubb (334°).

El único tenista chileno que tiene asegurada su presencia en el cuadro principal de Wimbledon es Alejandro Tabilo, quien espera rival para el main draw.