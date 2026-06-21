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“Te extrañamos”: El comentado saludo del día del padre de Marcelo Ríos

El “Chino” sorprendió con una postal con cinco de sus hijos, pero en la reunión faltó su hija mayor, Constanza Ríos.

Por Felipe Pavez Farías

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Marcelo Ríos celebró el día del papá con sus cinco hijos
© Instagram Marcelo RíosMarcelo Ríos celebró el día del papá con sus cinco hijos

Este domingo 21 de junio se vive una fecha especial en Chile. Durante está jornada se celebra a los papás y por lo mismo, se aprovecha la jornada para compartir con ellos. Por lo mismo, Marcelo Ríos se reunió con sus hijos para regalones está jornada dominical. 

El ex número uno del planeta tenis, sorprendió con la postal junto a cinco de sus hijos. En está versión renovada del atleta nacional se mostró choco con sus retoños.

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Pasando el día del padre con mis 5 amores”, comentó el “Chino”. En la postal aparecen Isidora y Colomba, que nacieron en 2008 y 2010 respectivamente. También se suman Marcelo, Antonella y Agustina que nacieron a finales del 2011. Todo esto fruto del matrimonio con Paula Pavic. 

El festejo del día del padre de Marcelo Ríos

Lo que de inmediato revolucionó las redes sociales. Es que en minutos ya sumó más de cinco mil me gusta y cientos de comentarios en apoyo al “Chino” Ríos. 

“Corte número uno”, “Idolo dentro y fuera de la cancha”, Ídolo total”, y “El N1 tiene los hijos que quiere”, fueron parte de los mensajes de los fanáticos. Entre los likes asomaron hasta Gary Medel en honor al gran tenista nacional. 

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Sin embargo, la alegría para Marcelo Ríos no estuvo completa ya que faltó su hija mayor Constanza Ríos, quien nació de su anterior relación con Giuliana Sotela. Pese a ello, el ex tenista recalcó que la tiene presente todo los días. 

Te extrañamos Conita”, agregó en su publicación el ex deportista de 50 años. Cabe consignar que Constanza estaría en Europa y por ello no pudo acompañar a su padre este domingo. 

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