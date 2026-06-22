En la previa al que podría ser su último partido al mando de Ecuador, el elenco carioca tiene entre sus planes firmar al técnico argentino.

A pesar del sonoro fracaso que está siendo su participación como técnico de Ecuador durante el Mundial 2026, el nombre del argentino Sebastián Beccacece aparece como candidato para ser el nuevo estratega de la Selección Chilena.

Pese a que todavía tiene chances, remotas sí, de avanzar a 16° de final, es un hecho que el trasandino dejará la banca del “Tri” al acabar su paso por Norteamérica, y los rumores apuntan a que La Roja puede ser su próximo destino.

Sin embargo, un siempre importante y millonario mercado en Sudamérica ya posó sus ojos en Beccacece para después del Mundial 2026. Hablamos del fútbol brasileño, y desde ese país ya avisan de un candidato a firmarlo: Vasco da Gama.

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Gigante de Brasil se mete entre Beccacece y Chile

Ante la salida de Renato Gaúcho de la dirección técnica del club, la cadena ESPN Brasil señaló que la institución tiene “negociaciones encaminadas” con un entrenador para asumir el comando del equipo. Y desde ya se descartó un hombre, el también argentino Hernán Crespo.

Con el correr de las horas, en el entorno del cuadro carioca aparecieron dos nombres en carpeta. El primero, el portugués Vasco Matos, quien dirigió hasta la última campaña al Santa Clara de su país, donde además ganó el título de Segunda División en 2024.

El otro nombre que se menciona es precisamente Sebastián Beccacece, y se pone en la palestra los números que tiene al mando de Ecuador, donde acumula un rendimiento del 54.54 por ciento entre Eliminatorias, amistosos y el Mundial 2026.

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En síntesis