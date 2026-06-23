Mientras Sebastián Beccacece suena fuerte en Chile, este es su millonario sueldo en Ecuador

El cuestionado entrenador argentino tiene un sueldo top con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Tri tiene una final ante Alemania.

Los rumores corren rápido en torno a la selección chilena, que está buscando un entrenador que guíe el proceso para el Mundial 2030, donde la Roja espera volver a la máxima cita planetaria.

Uno de los nombres que más se repite para tomar las riendas de la Roja es Sebastián Beccacece, quien se encuentra en una complicada situación en el Mundial 2026 con la selección de Ecuador.

El argentino ha recibido una ola de críticas en el país de la mitad del mundo, puesto que la Tri cayó ante Costa de Marfil y apenas empató con la débil Curazao, por lo que se jugará la clasificación ante Alemania.

ver también Caos: familia de Sebastián Beccacece se agarra con hinchas de Ecuador en pleno Mundial 2026

El sueldo de Sebastián Beccacece en Ecuador

Los recursos no sobran en la Federación de Fútbol de Chile, aunque sí habrá flujo de caja en Quilín, por el acuerdo confirmado con Mega para la transmisión de los partidos; y por la inminente llegada de Marathon como patrocinador.

En Peñalolén ya saben que Sebastián Beccacece pasó a ser un director técnico con un sueldo top, debido al contrato que cerró con Ecuador, el cual se termina apenas concluya la participación del elenco amarillo en la Copa del Mundo.

Sebastián Beccacece tiene una final ante Alemania. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Bajo los datos de Ecuavisa, el ex entrenador de Universidad de Chile tiene un salario anual para él y su staff de 2.4 millones de dólares, monto algo, pero “pagable” para Chile.

La Federación de Fútbol de Chile ya tiró mucha plata a la basura con el acuerdo que firmó con el vago de Ricardo Gareca, quien cobraba cerca de 3.7 millones de dólares al año por tomar mates con su hijo en Juan Pinto Durán.

La selección chilena busca entrenador y uno de los apuntados tiene una verdadera final este jueves ante Alemania en el Mundial 2026.

En síntesis

Sebastián Beccacece es candidato para dirigir a la selección chilena hacia el Mundial 2030 .

es candidato para dirigir a la selección chilena hacia el . El entrenador argentino percibe un salario anual de 2.4 millones de dólares en Ecuador.

en Ecuador. La Federación de Fútbol de Chile firmó un acuerdo de transmisión televisiva con Mega.

ver también Los insólitos candidatos que proponen para reemplazar a Beccacece tras papelón Mundial de Ecuador

¿Cuándo y a qué hora juega Alemania vs Ecuador en el Mundial 2026?

El partido clave por el Grupo E del Mundial 2026 entre Alemania y Ecuador se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 16:00 horas de Chile, en Nueva York-Nueva Jersey.