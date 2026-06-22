El entrenador argentino recibe fuertes críticas tras los malos resultados en la Copa del Mundo. Se juega la clasificación ante Alemania.

Una de las grandes decepciones del Mundial 2026 es la selección de Ecuador, que clasificó como el segundo mejor equipo de la Conmebol y aún no logra ganar en el certamen planetario.

La Tri suma una derrota en los minutos finales ante Costa de Marfil y un desastroso empate 0-0 con la débil Curazao, por lo que está a un paso de la eliminación a falta del partido con Alemania.

La falta de gol y triunfo de Ecuador le pasa la cuenta a su entrenador, Sebastián Beccacece, quien puede dirigir su último encuentro en el conjunto amarillo este jueves contra los germanos.

ver también ¿Se acerca a Chile? Beccacece comienza a despedirse de Ecuador con potente mensaje tras el 0-0 ante Curazao

Los extravagantes entrenadores que proponen para dirigir a Ecuador

Muchas voces se han lanzado en Ecuador contra Sebastián Beccacece, y uno de los más punzantes contra el ex estratega de Universidad de Chile fue Jefferson Montero, otrora delantero de la Tri.

Montero quiere que el argentino deje su cargo y propone a dos ex figuras del seleccionado de la mitad del mundo para asumir el cargo.

“Tenemos a referentes como Álex Aguinaga o Antonio Valencia, que se han ganado dirigir a la selección de Ecuador. Denles una oportunidad. Que ellos preparen y dirijan el siguiente partido contra Alemania. La Tri necesita un cambio urgente”, dijo el ex atacante.

Sebastián Beccacece es criticado en Ecuador. (Photo by Charlotte Wilson/Getty Images)

Los candidatos de Montero generan comentarios. Aguinaga no ha tenido una buena carrera en los bancos, de hecho no dirige desde 2016, cuando estuvo en Liga de Quito. En tanto, Antonio Valencia tuvo un breve paso por Club Deportivo Tumbaco AV25, equipo de su propiedad.

Ecuador se jugará el todo o nada ante Alemania, porque necesita una victoria para intentar meterse en la siguiente ronda del Mundial, aunque sea como uno de los mejores terceros.

En síntesis

Ecuador suma una derrota con Costa de Marfil y un empate ante Curazao.

suma una derrota con Costa de Marfil y un empate ante Curazao. El entrenador Sebastián Beccacece podría dirigir su último partido este jueves ante Alemania.

podría dirigir su último partido este jueves ante Alemania. Jefferson Montero propuso a Álex Aguinaga y Antonio Valencia para dirigir a Ecuador.

ver también En Ecuador apuntan al pecado de Beccacece en este Mundial 2026: “No aprovechar una de las mejores generaciones”

¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026?

El partido de Ecuador y Alemania se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 16:00 horas en Nueva York-Nueva Jersey.