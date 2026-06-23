Portugal definió su formación para enfrentar a Uzbekistán. Con cambios, el equipo de Cristiano Ronaldo sale a buscar un triunfo en el Mundial 2026.

Portugal se toma toda la atención en el Mundial 2026. Con la presión de brillantes actuaciones de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ahora todos se enfocan en lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo.

Este martes 23 de junio, a las 13:00 horas, CR7 y compañía enfrentan a Uzbekistán en la segunda fecha del Grupo K. Tras el empate inicial contra RD Congo, los lusos necesitan ganar.

Para buscar su primer triunfo en Norteamérica, Roberto Martínez hace algunos cambios. Rúben Dias se incorpora a la defensa dejando en la banca a Tomas Araujo, mientras Joao Félix entra por Bernardo Silva.

La formación de Portugal es con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

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Portugal vs Uzbekistán: dónde ver el partido por el Mundial 2026

El duelo entre Portugal y Uzbekistán se disputa este martes 23 de junio a las 23:00 horas en Houston, Estados Unidos. Hay varias posibilidades para ver el encuentro: transmite D Sports, Paramount+, y en TV abierta a través de Chilevisión.

Además, puedes seguir el minuto a minuto de RedGol con todos los goles, incidencias y polémicas.