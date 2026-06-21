El entrenador argentino aseguró que no logró entrar en los corazón del pueblo ecuatoriano, marcando un posible fin de ciclo como DT de la Tri.

En Ecuador todo es decepción tras el empate 0-0 ante Curazao por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. La Tri quedó al borde de la eliminación, ya que necesita vencer sí o sí a Alemania en la fecha final, algo que tiene a Sebastián Beccacece llenándose de críticas.

Y es que el manejo del entrenador argentino en esta cita planetaria está siendo tema de debate en el pueblo ecuatoriano, algo que el propio DT analizó tras la pobre igualdad en Kansas City.

Como si de una despedida se tratase, el trasandino aseguró que entiende la molestia de los hinchas y que nunca pudo ganarse del todo su cariño. Estos dichos, con olor a un adiós, llegan justo cuando hay rumores de un posible acuerdo para dirigir a la selección chilena.

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Sebastián Beccacece lanza mensaje con olor a despedida en Ecuador

El trasandino declaró en conferencia de prensa que “es normal que la gente sienta decepción y ese sufrimiento. Eso es lo que más me duele. Sé que hacen un esfuerzo; mi familia también estaba ahí. La vida va de esto, de saber atravesar los momentos difíciles. Hay que comprender la incomodidad y el enojo hacia mi persona”.

“Si ignoro el resultado sería imprudente, y si ignoro el funcionamiento sería injusto con mis futbolistas. Es una situación que está a la vista: el equipo mereció más en estos dos partidos y no lo obtuvo. Y el responsable de eso soy yo”, añadió.

Sebastián Beccacece está teniendo una decepcionante campaña con Ecuador en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex Universidad de Chile sostuvo que “sé que es un momento difícil para el pueblo ecuatoriano, todo lo que diga no tiene ningún tipo de importancia. Pero siento la necesidad de agradecerles por el esfuerzo de acompañar. Que siga alimentando la ilusión con la selección, no en mí, sino que en los futbolistas”.

“Por ahí yo no logré entrar en los corazones del pueblo ecuatoriano. Lo intenté y lo seguiré intentando. Tengo mucha fe que en el último partido se puede dar lo que merecemos”, concluyó.

El próximo duelo Ecuador en este Mundial 2026 será ante Alemania el jueves 25 de junio a las 16:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La Tri está obligada ganar para avanzar en esta fase de grupos.

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En síntesis