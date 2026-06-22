Ante una pregunta por el trío de La Pulga, el atacante del Atlético Madrid y el capitán del Inter de Milán, el DT de la Albiceleste fue demasiado sincero. "Si perdemos el equilibrio pasamos a ser un equipo vulnerable y no es la idea", resumió.

Lionel Scaloni tuvo a Lionel Messi durante todo el partido en que Argentina venció por 2-0 a Austria en la segunda jornada del Grupo J en el Mundial 2026. Con ese resultado, la Albiceleste se anotó en la ronda de 32 mejores y el “10” se erigió como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Aunque de todas maneras el DT del actual campeón del mundo tuvo que aclarar por qué una vez más Julián Álvarez comenzó el partido en el banco de suplentes. Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, fue nuevamente el eje del ataque del cuadro trasandino.

“Lo destaco a Lautaro (Martínez). Me preguntan a veces si pueden jugar juntos con Julián. Es bravo, Lautaro, Julián y Leo. Después hay que correr y defender. Me encantaría porque los amo a los dos. A los tres si ponemos a Leo también”, afirmó Scaloni luego del triunfo ante los austriacos.

Lautaro Martínez fue titular ante los austriacos. Le hicieron el penal que luego erró Messi. (Francois Nel/Getty Images),

Profundizó en esa decisión. “Y Leo tiene que jugar porque lo digo yo. Está buena la pregunta, no es fácil. Si perdemos el equilibrio, podemos llegar a ser un equipo vulnerable. Esa no es la idea. Ellos entendieron el mensaje”, dijo sobre Martínez y el atacante que milita en el Atlético Madrid de España.

Lionel Scaloni y el fraternal abrazo con Messi tras su exhibición ante Argelia. (Michael Steele/Getty Images).

“Lautaro hizo un trabajo enorme, le hicieron el penal, hizo trabajo defensivo. Julián y él lo entienden muy bien. Cómo no voy a querer que jueguen”, reconoció el otrora jugador del Deportivo La Coruña de España y el West Ham United de Inglaterra.

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A pesar de que Lionel Messi es un indiscutido para Scaloni en la formación de Argentina, una vez que el partido frente a Argelia estuvo decidido en el estreno del Mundial 2026, el entrenador reemplazó al rosarino. Aunque recién lo hizo a falta de 10 minutos para el final.

En su reemplazo entró Nico Paz, futbolista que milita en el Como de Italia. Pero el tema central para el conductor de La Scaloneta fue el trío entre el rosarino, Martínez y la Araña Álvarez. “Es una decisión difícil y dura porque los aprecio”, expuso el director técnico.

Julián Álvarez en acción frente a Austria. (Getty Images).

“Pero el equipo está por delante, ellos lo entienden y lo llevan lo mejor posible. Lógicamente quieren jugar, pero lo llevan bien y eso está bueno”, sentenció Scaloni, quien por ahora se ha inclinado por Martínez como estelar. Y en ambos partidos mandó a Julián Álvarez a la cancha.

En el debut entró por el Toro, mientras que en el duelo vs Austria sustituyó a Thiago Almada en el mismo momento que Nico González ingresó por Martínez. Cuando corrían 65 minutos del encuentro. Por ahora, el tridente queda descartado.

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