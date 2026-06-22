En la previa del partido contra Austria, Lionel Scaloni se refirió al apoyo de Argentina a Lionel Messi en medio de un difícil momento.

Argentina vuelve a la acción en el Mundial 2026. Después del debut perfecto contra Argelia, la Albiceleste choca con Austria este lunes 22 de junio. Y toda la atención está sobre Lionel Messi.

La Pulga se roba todas las miradas no solo por sus goles y su récord en la Copa del Mundo. La semana pasada, vivió un difícil momento cuando se dio la falsa noticia de la muerte de su padre en Argentina.

En Estados Unidos, Lionel Scaloni, entrenador trasandino, fue consultado sobre el tema. “¿Había que arrancar con esta pregunta la rueda de prensa? Estamos bien. Poco más que agregar”, dijo de entrada.

Aun así, después señaló que “el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todo sentimos, me imagino que él también lo siente por lo que ha dicho. Prefiero a este tema no agregar más“.

En Argentina abordan la situación de Lionel Messi | Getty Images

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Con Lionel Messi, Argentina enfrenta a Austria en el Mundial 2026

Sobre el duelo contra Austria, el DT de Argentina señaló que “es un rival difícil, tiene muy buenos jugadores. Presiona bien, es vertical. Ha hecho una gran clasificación. Es un rival a tener en cuenta, será un partido complicado”.

El partido está programado para las 13:00 horas de este lunes 22 de junio. Será transmitido a través de Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.