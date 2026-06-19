Luzu TV confirmó el destino de Florencia Peña después de entregar falsa información sobre el papá de Lionel Messi.

Una enorme polémica se vive en Argentina después de que Lionel Messi tuviera que desmentir la muerte de su padre. Una conductora de TV dio la información en vivo solo para después retractarse.

Este jueves, Florencia Peña, rostro del programa El Show de Verano de Luzu TV, informó que Jorge Messi había fallecido. Solo minutos después, su producción le aclaró que se trataba de un rumor y no información chequeada.

La familia del capitán de Argentina tuvo que sacar un comunicado desmintiendo el rumor y condenando “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada”.

La situación escaló después. En un comunicado, Luzu TV lamentó lo ocurrido al aire, y confirmó que todos los responsables involucrados fueron desvinculados y que se le pidió a la conductora dar un paso al costado.

Tweet placeholder

ver también Ante rumores de muerte: Familia de Lionel Messi rompe el silencio con comunicado oficial

Escándalo en Argentina por el papá de Messi: conductora renuncia y responsables son despedidos

Por su lado, Florencia Peña se pronunció en redes sociales “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, dijo.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por la producción del programa y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu“, completó.