Desde Europa aseguran que las conversaciones avanzaron en las últimas semanas y que el campeón del mundo está más cerca que nunca de cambiar de camiseta.

El mercado de fichajes europeo continúa dejando movimientos de alto impacto y el Real Madrid quiere ser uno de los grandes protagonistas. Tras una temporada para el olvido, en la que no logró conquistar La Liga y quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League, el conjunto merengue ya trabaja en una profunda renovación de su plantel.

Los blancos ya comenzaron a reforzarse con la incorporación de Marc Cucurella, Bernardo Silva y la llegada de Ibrahima Konaté. Sin embargo, todo indica que no serán los únicos nombres en aterrizar en el Santiago Bernabéu, ya que una de las grandes figuras de la selección argentina y del Chelsea estaría cada vez más cerca de vestir la camiseta madridista.

Enzo Fernández, actualmente disputando el Mundial 2026 con Argentina, vuelve a aparecer en la órbita del Real Madrid. El mediocampista de 25 años lleva varios meses siendo vinculado al club español y, según diversas informaciones desde Europa, las negociaciones han avanzado significativamente en las últimas semanas.

Enzo Fernández comienza a despedirse del Chelsea

De acuerdo con el periodista Nicolo Schira, el conjunto merengue ya alcanzó un acuerdo con el futbolista en cuanto a las condiciones personales de su contrato, el cual se extendería hasta 2032. El siguiente paso será negociar con Chelsea, que no tiene intención de facilitar la salida de una de sus principales figuras.

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La escuadra londinense exigiría cerca de 120 millones de libras para dejar partir al argentino, una cifra que ahora deberá evaluar el Real Madrid si quiere concretar uno de los fichajes más resonantes del mercado.

Desde su llegada a Stamford Bridge procedente del Benfica, Fernández ha disputado 169 partidos, registrando 31 goles y 30 asistencias, además de conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes con el conjunto inglés.

El argentino se encuentra disputando el Mundial. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Las polémicas declaraciones de Fernández sobre Madrid

En una entrevista en YouTube con Avirales hace algunos meses, Fernández lanzó una declaración que sacó ronchas en Inglaterra. “Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerdo a Buenos Aires. Viviría en Madrid”, señaló entonces.

Por ese comentario, el Chelsea sancionó al argentino dejándolo fuera de un duelo importante contra el Manchester City. “Es decepcionante que Enzo se exprese de esa manera. No tengo nada malo que decir sobre él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir”, señaló en aquel momento el técnico Liam Rosenior en una rueda de prensa.