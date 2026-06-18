Cucurella agranda la polémica de su fichaje en el Real Madrid, formado en el Barcelona: asegura que Los Merengues tienen mística.

El defensa español de 27 años, Marc Cucurella, se encuentra en Norteamérica disputando el Mundial 2026 con España. Sin embargo, eso no impidió que se zanjara su salida del Chelsea como flamante primer refuerzo confirmado del Real Madrid de José Mourinho.

Cucurella fue formado en el Barcelona, lo que genera cierta polémica en España. Y tras romper el silencio desde que fue anunciado como refuerzo merengue, sus palabras generan aún más curiosidad.

“Es un gran paso en mi carrera. Cuando eres niño, sueñas con jugar en grandes equipos y creo que el Real Madrid es uno de ellos, es el equipo con más Champions del mundo y ojalá poder ganar títulos con ellos y tener una etapa muy bonita”, dijo Cucurella al diario El Mundo.

El jugador de prominente cabello agregó que “se han visto muchas veces remontadas históricas del Real Madrid. Creo que es un club que tiene una mística… no sé cómo decirlo, es impredecible“.

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Cucurella no se lo pensó para llegar al Real Madrid

“Muy poca gente viendo los partidos se explica cómo puede ser que el Real Madrid remonte o gane partidos cuando parece que está contra las cuerdas“, complementa.

Cucurella deja el Chelsea y llega al Real Madrid formado en el Barceloan: dice que Los Merengues tienen mística.

Cucurella sostiene que “poder ser parte de ello, poder vivir esa sensación desde dentro, poder experimentar esas noches mágicas es una cosa que como futbolista creo que a todo el mundo le agrada. Si te dan la oportunidad de vivir eso, quedan pocas dudas“.

Por último, el oriundo de Alella, Barcelona, sentencia que “había diferentes opciones, pero cuando llegó la del Real Madrid no me lo pensé. Creo que es una oportunidad única. Al final jugar para el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir, así que no tuve ninguna duda. Creo que tanto yo como mi entorno y mi familia lo teníamos claro, que es una oportunidad que no podíamos rechazar”.

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Cucurella debutó la temporada 2016-17 en el Barcelona B con 17 partidos. En el curso siguiente registró 37 encuentros en el filial, además de su único encuentro en el primer equipo culé, para luego partir el 2018-19 al Eibar. Desde el 2026-27 vestirá la camiseta blanca del archirrival azulgrana.

Resumen:

-Marc Cucurella deja el Chelsea y es confirmado como refuerzo del Real Madrid.

-27 años tiene el defensa español que disputa el Mundial 2026 en Norteamérica.

-Temporada 2016-17: debutó con el filial del Barcelona, club que lo formó.