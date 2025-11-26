El Chelsea le pegó al Barcelona con triunfo por 3-0 por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26, en el estadio Stamford Bridge de Londres. Los dirigidos por Enzo Maresca pasaron por encima del cuadro de Hansi Flick.

En un buen desempeño grupal, el lateral español, Marc Cucurella, destacó al anular por completo a Lamine Yamal, la estrella del Barcelona y llamado a ocupar a futuro el sitial de Lionel Messi en el fútbol mundial.

Tras el duelo, el arquero del Chelsea, Robert Sánchez, tuvo una particular reacción, disparando contra Yamal y el Barcelona en medio de los elogios a Cucurella.

Es que al parecer, el meta de los Blues estaba picado con un video que había publicado Lamine Yamal en la previa del encuentro, donde sostenía que había alcanzado su mejor nivel, como desafiando al Chelsea.

¿Gratuito? Palos a Yamal y el Barcelona

“Cucurella lo tiene en el bolsillo“, lanzó Robert Sánchez destacando al lateral de la selección española, junto a lo que muchos consideraron es España, un ninguneo a Yamal.

Robert Sánchez y su declaración de guerra a Lamine Yamal y el Barcelona.

Sobre la misma disparó que “todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League“, dando a entender que Yamal no destacaría en el fútbol inglés.

“¿El favorito para ganar la Champions League es el Barcelona? Favoritos somos nosotros, favorito es el Chelsea“, sentenció Robert Sánchez.

Incluso, Sport reaccionó manifestando que “estas contundentes declaraciones del portero nacido en Cartagena han incendiado al barcelonismo. Los aficionados catalanes, críticos con el juego de su equipo, no entienden por qué Robert Sánchez, sin ninguna relación con el club, ha disparado de esa forma contra el FC Barcelona”.

“Y menos aún contra Lamine Yamal, con quien comparte vestuario en la selección española. El guardameta y la estrella azulgrana, aunque no convivieron sobre el césped, coincidieron en los parones de septiembre y octubre de 2024”, sentenciaron. La polémica está servida.

